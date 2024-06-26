全台生態主廚基隆上菜 40道平價海鮮特色料理推介餐廳

台灣生態飲食設計中心集結全台各地生態主廚及基隆在地廚師共分為8組，以基隆在地海鮮作為主要食材，如白帶魚、烏魚、鯖魚、飛扁、白蝦、鎖管、鱸魚等，設計出40道特色料理食譜，提供給基隆市政府，未來將推廣到在地餐廳及社區。

成果分享會今天在基隆國門廣場玻璃屋登場，現場各料理一字排開，香味四溢，吸引很多民眾來看，各組解說料理過程和特色，道道色香味俱全。

「生態廚師與永續海洋」基隆國宴計畫，由台灣生態廚師計畫發起人吳秀娟、馬愛雲帶領團隊與基隆市政府推動，邀請全台近百位生態廚師一起到基隆，由基隆文史工作者曹銘宗及海大水產養殖系副教授黃之暘介紹當地漁獲、魚料理及飲食文化。

市府產發處長林鼎超表示，基隆有重要的海洋資源，一級漁港就有八斗子、正濱漁港，這次邀廚師做了40道海鮮料理，未來提供餐廳運用，推廣海洋美食。

產發處科長蔡馥嚀指出，生態廚師的計畫讓民眾了解海洋永續的重要性，捕魚經歷超過50年的船長林新永分享基隆漁業發展及興衰歷程，再由湧升海洋創辦人徐承堉介紹RFI（責任漁業指標），並從中邀集擅長海鮮料理的43位生態廚師分組設計菜餚，另外也邀請基隆在地3家餐廳包含八斗邀、藻樂趣及母湯Mom's Soup主廚參與設計，共同設計40道美味佳餚。