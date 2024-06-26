縱谷大地藝術季7月1日開展 12作品相映花東農村美景

「縱谷大地藝術季-漂鳥197」將於7月1日開展，邀民眾探尋地景藝術之美，在縱谷、南迴、海岸線及市區舉辦不同形態藝術展演及產業特色活動，12件作品「好有藝思」迎接遊客。

「萬物糧倉．大地慶典」計畫在2017年由當時農業委員會水土保持局台東分局發起，以花東縱谷作為地域範圍，打造立基於生態美學之上的縱谷新品牌，以兼顧生態、生活、生產，使居住在花東甚至是外地的旅人，都能以新眼光看見縱谷之美。

農業部農村發展及水土保持署台東分署、花蓮分署今年首度合作，策畫地景藝術展，邀請韓國、日本、波蘭、南非、法國等國家，與台灣共12組藝術家到花東縱谷借景駐地創作，作品分別設置在富里鄉、池上鄉、關山鎮及鹿野鄉等地的秘境。

農村發展及水土保持署表示，「縱谷大地藝術季-漂鳥197」，以自然生態與農村景觀為舞台，在地人文風情做基底，結合在地景色與人文風情打造農村新風貌，每年都吸引國內外眾多粉絲前來朝聖、觀賞作品，並藉此到縱谷農村趴趴走遊，發掘農村有趣的休閒旅遊魅力，落實近年推動「萬物糧倉．大地慶典」計畫的目的。

今年邀請到5組國外藝術家、7組台灣藝術家參與創作，12件作品以不同的姿態，詮釋花東縱谷及農村的美麗和特色。

農村水保署台東分署長柯燦堂表示，縱谷大地藝術季的作品像是一扇扇的門，民眾觀賞作品同時也打開了探訪農村的門。這幾年常聽到特地來訪欣賞作品的民眾反映，既能享受藝術和大自然的洗禮，也品嚐到鮮美蔬果、料理和有故事的伴手禮，都讓人讚嘆。

農村水保署花蓮分署長林宏鳴指出，今年漂鳥197作品首次延伸到花蓮富里，拓展民眾欣賞花東縱谷美學的版圖，民眾隨作品體驗農村嶄新風貌，發掘花蓮和台東農村展現的特有風情，12件作品為花東縱谷增添值得一遊的新地標。

今年12件作品分別設置在鹿野2件、關山3件，池上3件及富里4件，藝術家以地景為主角，透過創作傳達自然景觀的生命力與獨特之美。民眾可安排花東小旅行慢慢觀賞，也可深度體驗農村好玩、好吃、好住、好買的悠閒樂趣。