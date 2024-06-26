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睽違5年 東縣府再訪日本三重縣深化國際交流

中央社／ 台東縣26日電

睽違5年，台東縣政府團隊再度前往日本三重縣交流，並邀請地方首長參加台東2026年城市博覽會，深化國際交流。

代表團24日出發，成員包含建設、地政、衛生、財經等相關局處。受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，睽違5年再次至三重縣拜會伊賀市役所、志摩市役所，由伊賀市長岡本榮及志摩市副市長親自接待。一行預計30日結束行程。

台東縣政府今天新聞稿表示，此次訪問主要目的是深化台東縣與日本地方政府友好交流，邀請兩名地方首長參加台東2026年城市博覽會，感受台東城市發展與創新。

新聞稿表示，參訪團介紹台東特色活動及永續發展計畫，包括國際熱氣球嘉年華、國際衝浪公開賽、最美星空、PASIWALI、大地藝術節、池上秋收等以山海為幕各式活動，向同樣重視美感的日方友人分享「台東縣境就是一座大美術館」美學理念。

台東縣政府國際發展及計畫處長曹劍秋，特別請益伊賀市推動文化觀光產業訣竅，岡本市長不藏私分享，憑藉著過去作為媒體人的獨到眼光，岡本市長認為精準鎖定行銷對象及時機便是能讓伊賀市躍上舞台關鍵因素。

台東縣政府表示，縣政府團隊此次除拜訪岡本榮市長外，也邀請伊賀市到台東舉辦伊賀料理限定快閃等合作交流，雙方相談甚歡，期待在未來透過更多的互訪增進文化交流。

三重 台東 日本

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