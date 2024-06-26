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天熱消暑！宜蘭頭城鎮立游泳池7月1日營運 鎮民票70元
夏日炎炎，游泳池成為休憩的好去處，宜蘭頭城運動公園游泳池去年重新啟用，日前再次開放，改採委外經營，目前試營運，7月1日開始正式營運，鎮民票70元，非鎮民票100元。去年曾因救生員人數引發爭議一度休園，加上公所沒有多餘人力、物力，盼委外經營帶給民眾更良好體驗。
頭城鎮運動公園游泳池6月15日開始試營運，試營運期間全票60元、半票25元，65歲以上長者、3歲以下幼兒和身心障礙者免費；7月1日正式營運後，非鎮民全票100元、半票60元，鎮民全票70元、半票25元，每天上午8時到晚上8時開放，周四休園清潔。
頭城鎮立游泳池2021年受到疫情引響，加上與委外廠商無法達成共識，關閉2年，去年鎮公所整修後重新開放，完全免費入場，7、8月各吸引了3000到4000人次入園，9月開學後也有約1500人次，從7月1日到9月30日開放期間超過8000人次。
鎮公所指出，去年公所自營，對財務、人力都造成一定的負擔，原本就應該委外經營，只是遲遲沒有成功招標；今年再次招標，5月時由酷濕拉運動行銷工作室以12萬元得標。委外營運後，將設立販賣部販售飲料、食物等，並加開游泳課程。
游泳池去年曾因為救生員人數不足，一度請入園的泳客簽切結書，引起爭議。酷濕拉工作室表示，目前總共聘請4名合格救生員，基本上3人輪班，成人池2人、兒童池1人，每班8小時；若遇臨時人力不足，僅剩2人輪班，會封閉成人池部分水道，以符合相關規定。
頭城鎮長蔡文益今天主持開幕記者會，盼泳池再開後鎮民能有消暑好去處。入園民眾陳小姐說，去年開放期間完全免費，孩子們每天都可以來開心玩水，不過「使用者付費」本來就很合理，今年改收門票也可以接受，「去年就當是賺到福利吧！」
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