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花蓮震後大雷雨致大規模減壓供水 議員魏嘉賢提解方

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮娑婆礑淨水場因原水濁度高，連續多日減壓供水。圖／台灣自來水公司提供
花蓮娑婆礑淨水場因原水濁度高，連續多日減壓供水。圖／台灣自來水公司提供

花蓮地震後土石鬆動，加上連日午後雷陣雨，造成供應大花蓮地區自來水的娑婆礑淨水場淨水單元無法處理，這幾天減量供水，最高一度有2萬戶降壓供水，雖然逐漸恢復正常，縣議員魏嘉賢建議參考北市經驗，建置防災水井。台灣自來水公司表示，20年前就規畫並購地，但地方沒有共識未能完成，會持續努力推動。

台灣自來水公司第九區管理處表示，近日花蓮市、吉安鄉及新城鄉降壓用戶累計達2萬多戶，經緊急啟動深井水源、壽豐淨水場支源，持續調整供水及清理取水口淤積，減壓戶逐漸下降，到今天供水已恢復到原本8成5以上。

花蓮縣議員魏嘉賢表示，受地球暖化、極端天氣影響，颱風暴雨、旱災及地震日漸頻繁，花蓮在0206和0403等地震後，都曾造成市區自來水管線大範圍受損，近年來也好幾次因為乾旱，或是大雨後原水渾濁，導致自來水供應緊張。

魏嘉賢指出，除了天災影響，也應該將戰爭時可能供水停擺納入風險評估；花蓮供水問題在於自來水取得的來源過於單一，若能善用伏流水、淺層地下水及深層地下水的資源，應該可以大幅少缺水危機。

他表示，北花蓮地下水資源豐盈，建議參考國外案例、學習台北市政府經驗，在防災公園及防災學校或附近公園設置防災地下水，若在天然災害發生或有戰備時啟用，提供縣民緊急雜用水需求，配合原有的維生水緊急供水系統，健全防災體系。

台水九區處副處長魏金龍表示，早在20年前就已在花蓮市豐川地區購地規畫戰備井，但因當時地方有雜音，所以未能執行，考量民眾用水需求，會持續推動。

花蓮縣議員魏嘉賢就近日花蓮市區減壓供水問題，提出解方。本報資料照片
花蓮縣議員魏嘉賢就近日花蓮市區減壓供水問題，提出解方。本報資料照片

地下水 地震 花蓮

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