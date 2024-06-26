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台東熱氣球活動躍國際時尚 精品包造型球全球首曝光

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣政府透露1家國際知名時尚品牌，也斥資千萬元經費打造1顆全球限定包包造型球，將首度在台東曝光、全球首亮相。記者尤聰光／攝影
台東縣政府透露1家國際知名時尚品牌，也斥資千萬元經費打造1顆全球限定包包造型球，將首度在台東曝光、全球首亮相。記者尤聰光／攝影

台東縣政府下月底將於鹿野高台舉辦長達45天的「2024台灣國際熱氣球嘉年華」，今年不僅將有超過40顆熱氣球，也有來自世界各地逾20顆的造型球升空。縣府透露1家國際知名時尚品牌，也斥資千萬元經費打造1顆全球限定包包造型球，將首度在台東曝光、全球首亮相。

縣府交通及觀光發展處觀光遊憩科長洪婕雅說，這家國際時尚品牌所打造的包包造型球，也是今年他們家推出的限定款式的包包，光製做成本就破千萬；除了包包造型球，另還有1顆標準水滴型的熱氣球，45天的活動輪流在台東升空露出，可望讓台東熱氣球活動躍上國際時尚舞台。

「2024台灣國際熱氣球嘉年華」7月6日鹿野高台登場，為期45天至8月19日止，今年不僅各種可愛繽紛的造型熱氣球是一大亮點外，多達12場的「熱氣球光雕音樂會」也是歷年最多，更場場搭配高空無人機秀和煙火秀，預估將吸引百萬人次到場體驗追球。

縣府交觀處表示，台灣造型球代表有台北熊讚球、媽祖球、Hello Kitty球、福利熊球、歐熊球及愛心球等，國外則有糖果屋球、機器寶寶球、潛水蛙蛙球、紫色小龍球、科學怪人球等超過20顆的造型球，十分吸睛，希望在花蓮地震後，為花東地區吸引更多的國內外遊客。

台東縣政府下月底將於鹿野高台舉辦長達45天的「2024台灣國際熱氣球嘉年華」，今年不僅將有超過40顆熱氣球，也有來自世界各地逾20顆的造型球升空。記者尤聰光／攝影
台東縣政府下月底將於鹿野高台舉辦長達45天的「2024台灣國際熱氣球嘉年華」，今年不僅將有超過40顆熱氣球，也有來自世界各地逾20顆的造型球升空。記者尤聰光／攝影

台東 熱氣球嘉年華

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