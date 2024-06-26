花蓮立霧溪口小燕鷗繁殖棲地 籲勿將車開入輾壓

花蓮立霧溪每年4到8月是二級保育類夏候鳥小燕鷗的繁殖棲地，林業及自然保育署花蓮分署呼籲民眾，勿把車輛開進河口沙洲，以免輾壓到鳥蛋及幼鳥，也不可以把蛋撿走。

農業部林業保育署花蓮分署發布訊息表示，目前已在立霧溪口附近路段加裝監視器抓違規，並派遣森林護管員加強巡視，遏止不法行為，籲請民眾一起守護完整河口生態環境。

小燕鷗是台灣夏候鳥，體型小巧、體長約22至28公分，夏季時嘴喙呈黃色，先端黑色，腳橙黃色，身體為灰白色，背部灰色，頭頂、後頸及過眼線黑色，額前形成一塊三角形白斑，辨認度極高。

花蓮縣野鳥學會總幹事何瑞暘指出，小燕鷗在立霧溪口沙洲集體築巢，母鳥將蛋產在較大的卵石間，讓底下有碎石和草木、沙子等巢材提高溼度，每巢約下1到3顆蛋，蛋陸續孵化後，等到7、8月雛鳥羽翼豐滿，就會和親鳥一起飛往南半球澳洲度冬。

由於立霧溪行水區及沙洲，過去較缺乏保育觀察資料，林業保育署花蓮分署在110年起和花蓮縣野鳥學會團隊合作，調查小燕鷗繁殖情形，發現立霧溪有小燕鷗需要的豐富魚類資源，河床沙洲棲地穩定也適合繁衍，成為花蓮北區小燕鷗相當重要的一處繁殖棲地。

鳥會志工發現小燕鷗巢位，會以紅旗標誌並編號，以利長期追蹤、統計產卵數及觀察孵化狀況。

最近鳥會志工發現有沙灘車及民眾車輛開進河口沙洲，嚴重影響小燕鷗孵蛋及育雛，去年也曾發現沙灘車輾壓破蛋及民眾撿拾鳥蛋情形。

花蓮縣政府為此在立霧溪與花蓮溪出海口強化告示牌設施，提醒人車勿入；花蓮分署籲請民眾一同愛護小燕鷗生態環境，讓這一群可愛的嬌客可以順利繁殖成長。