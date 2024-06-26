台東撒金幣 助振興花蓮觀光

0403地震衝擊東部經濟，台東縣協助振興花蓮觀光，縣長饒慶鈴昨到花蓮，宣布TTPush（台東金幣）擴大跨域在花蓮使用，7月2日至6日要在花蓮「大灑幣」，提供等值200萬元的2000萬枚金幣，每位會員可獲得1萬枚台東金幣，在花蓮百餘合作店家使用。另，東華大學近三分之一宿舍受花蓮強震影響無法居住，其中涵星一、二莊宿舍損壞最嚴重，為滿足新學期的學生住宿需求，校方決定先復原二莊宿舍設備，預計8月完工。

饒慶鈴昨到花蓮宣布此消息，不過花蓮縣長徐榛蔚另有行程，並未出席。饒慶鈴說，台東縣府想為振興花蓮產業盡分心力，除在東浪嘉年華、國際熱氣球嘉年華等大型活動邀花蓮攤商參與，也補助市公所到花蓮團遊。

饒慶鈴表示，TTPush運作7年，全台有13萬用戶，為台東參與店家創造5倍商機。此次撥出2000萬枚金幣點數到花蓮，7月2日至6日在花蓮火車站發放給會員等值1000元的1萬枚金幣，在花蓮100多個、台東630個特約店家可折抵消費，讓花東共好。

花蓮縣政府行研處長吳昆儒說，除和台東合作，未來雲林也會加入，幾個城市串在一起，擴大數位載具或數位運用效益，也盼數發部加碼預算，讓推動更順利。

地震重創花蓮觀光產業，數位支付對振興花蓮的效益，業者期待但還在觀察。東大門夜市各省一條街主委沈英基說，震後營業額跌剩1、2成，大部分是本地客，希望台東金幣能帶動消費；花蓮觀光協會理事長陳義豐也說還在評估效益。

花蓮縣旅館同業公會理事長張琄菡認為，花蓮最需要穩定且安全交通方式，才能吸引外地客放心到花蓮玩。