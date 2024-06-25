太誇張 「中橫四辣」之首屏風山屋被丟帳篷、鍋具

太魯閣國家公園受地震影響封園，但合歡山地區影響相對輕微，從4月12日起陸續開放。太管處人員近日巡查發現，屏風山屋周邊有廢棄帳篷、蔬菜等登山廢棄物，呼籲山友將垃圾背下山，共同愛護山林。

太魯閣國家公園內有13座山屋，提供山友申請使用，並未收費，以往由巡山員或保育志工不定期巡查，環境清潔工作則是委託協作等團體負責，每周都會巡查維護，將山屋內外打掃的相當乾淨，也會協助維護山屋設備。

地震過後因為餘震不斷，考量安全曾暫停一段時間，太魯閣國家公園管理處人員日前恢復上山巡查，在海拔2050公尺的屏風山屋外，發現廢棄帳篷和鍋具、蔬菜等垃圾，讓太管處人員覺得「好誇張」，費了一番工夫才整理乾淨。

屏風山位於太魯閣國家公園境、花蓮縣秀林鄉境內，由合歡山區遠眺有如一座屏風，因而得名。與合歡、奇萊鼎足而立，於塔次基里溪上，由大禹嶺直下落差甚大。頂峰高達3250公尺，是「中橫四辣」之一，屏風山因攀登的嗆辣程度之高，還被山友排為「大辣」，是許多山友躍躍欲試的熱門登山步道。