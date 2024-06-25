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花蓮越南直飛包機 活絡3城市觀光

中央社／ 花蓮縣25日電
花蓮縣政府與旅行業者合作，7月5日至9日推出花蓮－越南直飛包機，預計吸引180名越南遊客搭乘越捷航空（圖）直飛往返花蓮，展開5天4夜的觀光之旅。圖／中央社
花蓮縣政府與旅行業者合作，7月5日至9日推出花蓮－越南直飛包機，預計吸引180名越南遊客搭乘越捷航空（圖）直飛往返花蓮，展開5天4夜的觀光之旅。圖／中央社

花蓮縣府與旅行業者合作，於7月5至9日推出花蓮-越南直飛包機，路線採取「胡志明-花蓮-峴港」，預計吸引180名越南遊客，花蓮則滿載230名鄉親到峴港旅遊，活絡觀光業。

花蓮縣政府觀光處今天表示，這次包機特別值得一提的是，採取「胡志明-花蓮-峴港」的飛行路線，不僅為越南遊客提供直達花蓮的便利，還連接了越南2大城市與花蓮，為未來開拓多元化的國際航線奠定基礎。

觀光處指出，今年已成功引進4架國際直飛包機，皆不受403地震影響，照常飛抵花蓮，包括4月9日至13日的花蓮-汶萊包機、4月12日至16日花蓮-泰國曼谷包機、4月27日至5月1日花蓮-越南河內包機，以及這次的花蓮-越南峴港包機。

提供越南遊客的5天4夜花蓮觀光之旅，行程涵蓋許多著名景點，例如東大門夜市、雲山水、鯉魚潭、七星潭等地，展現台灣東部的自然美景與人文特色。花蓮縣政府希望藉由此次活動，促進花蓮與越南間的民間交流，更能為花蓮觀光產業注入強心針。

此外，透過各種方式協助花蓮直航包機提升市場競爭力，包括爭取中央延長「推動花東永續旅遊境外包機來台獎助要點」的補助年限至民國114年底，並於403地震後爭取到獎助金額提高，縣府另提供包機補助費用，藉由直飛包機的便利性以及獨特的3個城市連結，提升花蓮的國際能見度與觀光產值。

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