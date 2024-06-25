受贈新型心電圖機 台東民眾7月起免費檢查

國際獅子會國際基金會暨300A5區和美商宇心生醫公司，捐贈台東縣16台先進「新型智慧12導程心電圖機」；將分送16鄉鎮衛生所，供民眾免費篩檢，彌補偏鄉心臟專科醫師不足。

國際獅子會300A5區秘書長吳傳廣等多位重要幹部，以及美商宇心生醫執行副總經理陳右庭、三軍總醫院副院長許育瑞、廣達電腦股份有限公司處長洪仲璽等人，今天上午在台東縣政府教育處大樓捐贈儀器，由台東縣衛生局長孫國平率16鄉鎮市衛生所主任受贈。

台東縣長饒慶鈴透過新聞稿表示，心臟疾病是影響國人健康的重要因素，平均每22分鐘就有1人死於心臟疾病，特別是台東縣地形狹長，醫療資源相對匱乏，提升台東縣醫療品質及平均餘命是縣府責無旁貸的議題。

饒慶鈴指出，尤其是心血管疾病的早期診斷和治療是一大挑戰，感謝國際獅子會300A5區、美商宇心生醫公司捐贈16台先進「新型智慧12導程心電圖機」、三軍總醫院及廣達電腦開發之心電圖AI判讀分析系統，不僅提升台東縣的醫療資源，更是為台東的心血管疾病防治注入了一劑強心針。

孫國平表示，預計配置新型設備於16鄉鎮衛生所，透過衛生所深入社區「心電圖篩檢」，搭配雲端AI判讀系統，協助中高齡長輩及心血管高風險族群。美商宇心生醫開發的新型智慧12導心電圖設備，具有無線、輕便可攜、即時傳輸功能，能快速且準確提供心電圖資料。

台東縣衛生局表示，自7月1日起，50歲以上或有疑似心臟疾病症狀民眾，可至各地衛生所洽詢，透過運用創新的醫療技術，針對心血管疾病早期篩檢及早發現異常，使台東縣民能夠在社區就享受到高水平的醫療服務，守護縣民「心」的健康。