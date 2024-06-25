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影／安心亞等金鐘入圍擔任明星講師 楊寶楨宣傳基隆表演人才班
基隆市政府別與故事工廠合作，推動星光大道青少年表演教室培訓課程，邀請入圍金鐘獎戲劇節目女主角獎的安心亞、台北電影節最佳女配角獎的百白以及知名演員吳怡霈等明星講師，分享螢幕前光鮮亮麗背後的辛苦歷程，即日起受理報名。
市府今天開記者會說明，活動於8月19至21日及26至28日，每日9點至下午4點共六天，在信義國小展演廳，報名時間為即日起至7月18日，凡13到18歲就讀基隆市國、高中職青少年或設籍基隆者皆可免費參加。
基隆市政策推廣大使楊寶楨表示，她幾年前也有試鏡舞台劇的經驗，現在看到這群中學生馬上有培訓的機會，感到羨慕。這次的培訓可以透過感官開發、情緒開發、角色建立等課程，讓學生根據角色需要建立內在情感邏輯，進而訓練表達能力。每位明星也都是從素人開始，經過一連串的培訓、學習，並把握機會在舞台上發光發熱。
兩位技術講師現任故事工廠技術總監李迎輝，及現任永安藝文館駐館技術人員汪永儒，讓學員們了解站在舞台上的不只有演員，還有幕後燈光等操控細節。
教育處代理處長楊桂杰表示，透過培訓，以厚植專業劇場人才實力並向下扎根，讓學員在報名時就能預期未來的公益服務或分享所學習到的戲劇養分，期望這些劇場種子們返校後發芽，擴大與表演藝術與學生的連結。
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