瞬間大雷雨 台東縱谷部分水稻倒伏農民急搶收

台東地區今天凌晨瞬間雷雨，縱谷地區部分稻米倒伏，農民憂心稻穗發芽忙搶收。農會調查，稻作收割已近尾聲，影響不大。

受對流雲系發展旺盛影響，台東縱谷這幾天都有間歇性雨勢，昨天深夜至今天凌晨雷聲大作、大雨狂瀉。台東縱谷的池上鄉、關山鎮、鹿野鄉出現稻米倒伏。今早天氣晴朗，農民趕緊搶收，避免稻穗泡在水裡發芽。

池上青農魏瑞廷接受中央社記者電話訪問表示，今天凌晨因突然強降雨還伴隨強風，造成尚未採收的稻田出現倒伏情形，面積約1.5公頃。他建議農友，近日容易出現午後雷陣雨，已達採收點的成熟稻作，應提早採收。

池上鄉農會總幹事游玉櫻表示，池上鄉地區稻作收割已近尾聲，僅少部分稻田尚未收割，雨勢影響不大；關山鎮農會總幹事邱美玲亦表示，關山鎮地區稻田僅受到零星倒伏，農民今早都已倒伏的先收割避免損害。