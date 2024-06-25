振興震後觀光 花東聯手Ｑ幣與金幣合作

協助0403強震受創的花東觀光產業，台東縣政府推動的TTPush台東金幣與花蓮縣政府推行的Ｑ幣合作，支持花蓮振興，2城市幣運用交流，以手機為媒介，串聯民眾及店家跨域合作。

花東兩縣今天在花蓮縣政府大禮堂舉行「數位有購力．振興拚經濟」記者會，台東縣長饒慶鈴到場力挺，花蓮縣長徐榛蔚則因出席「啟建花蓮0403大地震息災祈福暨慈善關懷法會」，由行政暨研考處長吳昆儒代表與饒慶鈴等人進行啟動儀式。

0403地震後第二度來到花蓮力挺的饒慶鈴接受媒體聯訪表示，此次帶來台東金幣與花蓮好Ｑ的合作方案，這幾年推廣台東金幣，約有13萬名用戶，黏著度非常高，這次帶來共2000萬枚台東金幣，7月2日到7月6日在花蓮火車站隨機發放，讓遊客或台東金幣使用者能拿到後在花蓮使用。

此外，加碼給優惠，消費者使用5000枚即贈送5000枚，比在台東縣還加值；目前已簽約100多店家，希望更多店家加入，效益擴散更明顯，盼藉此次虛實整合能讓花蓮、台東一起共好。

0403花蓮地震重創東部觀光，台東縣府力挺花蓮，除了在東浪嘉年華、國際熱氣球嘉年華等大型活動邀請花蓮攤商設攤，也補助市公所團遊、帶隊慢經濟學院前往花蓮參訪、鼓勵國內外遊客到花東旅遊，以實際消費挺花蓮。

台東縣政府國際發展及計畫處長羅淑琴說明，TTPush首次與花蓮縣合作跨域使用，共同振興花東觀光，也為花東兩地帶來創新應用的數位科技城市體驗，同時藉由數位發展部數位產業署的「普及智慧城鄉生活應用計畫」，推動花東地區跨域合作，營造更多合作契機。

花蓮縣政府表示，協助許多地方政府建置城市幣及數位平台的「點點全球股份有限公司」，為響應本次花東振興共好行動，也贊助200萬元的點數預算，盼透過政府及民間串聯，一齊推動城市幣發展。廣邀花蓮各相關業者加入成為特約店家，一同振興在地觀光。