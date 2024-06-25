快訊

上千名員工逃生！竹科晶元光電驚傳火警 停車場狂竄濃煙

午後雨彈襲來！大雷雨炸新北、桃園 14縣市發布大雨特報

反對國會擴權嚴守權力分立 監院：將聲請釋憲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

每月11萬報酬遭疑效益 楊寶楨：不要混淆視聽、帶風向

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
楊寶楨遭疑政策大使效益，她說，有心人士不要混淆視聽，甚至想要帶風向。記者游明煌／攝影
楊寶楨遭疑政策大使效益，她說，有心人士不要混淆視聽，甚至想要帶風向。記者游明煌／攝影

民進黨基隆議員張顥瀚、鄭文婷今天質疑政策大使楊寶楨標案金額132萬，等於每月11萬元的勞務報酬，又在電視台開節目，認為毫無效益又不合理。楊寶楨說明，兩方面沒有任何關連性和也沒有任何衝突，基隆市府安排和指示的活動和記者她都全力配合，有心人士不要混淆視聽，甚至想要帶風向。

議員張顥瀚說，楊寶楨政策大使標案金額高達132萬，等於是每月11萬元的勞務報酬，但市議會要求提供採購契約時，市府模糊帶過，迴避議會監督。楊寶楨擔任推廣大使，並沒有真正做到市政推廣，多是轉發市府官宣影片，她宣傳自己媒體節目的篇幅，也遠高於宣傳基隆市政，基隆市為她量身訂做的標案，毫無效益又不合理。

議員鄭文婷說，楊寶楨等於每個月有11萬元，擔任政策推廣大使推的是基隆市的政策嗎，到中天開節目是花市府的錢嗎？

楊寶楨今天到市府出席活動時受訪說，她和市府是簽合約進行合作，她並不在算在府內的編制內，提出質疑的議員相信也很清楚，她在中天主持節目也屬接案性質，兩方面沒有任何關連性和也沒有任何衝突，基隆市府安排和指示的活動和記者她都全力配合，有心人士不要混淆視聽，甚至想要帶風向。

楊寶楨表示，她有看到有些人有在評論，她過往在室內兒童樂園、劉銘傳隧道、街舞大賽、愛與搖滾音樂祭、潮響市集、孕婦補助、特殊需求牙科等她都有參與，後續也要參加城際轉運站啟用，她都有協助宣傳，希望有些人不要有看到假裝沒看到，或者有看到再進行評論，才會公平一點。

楊寶楨遭疑政策大使效益，她說，有心人士不要混淆視聽，甚至想要帶風向。記者游明煌／攝影
楊寶楨遭疑政策大使效益，她說，有心人士不要混淆視聽，甚至想要帶風向。記者游明煌／攝影

基隆 楊寶楨 議員

延伸閱讀

謝國樑3案列被告 東岸商場接管被告強盜、另2件涉圖利

「拆樑」後跟著罷區域立委 李彥秀揭賴清德「陽謀」

民進黨：謝國樑列偵字案被告 丟基隆人的臉

民進黨：罷免謝國樑是公民行動 非政黨行動

相關新聞

謝國樑3案列被告 東岸商場接管被告強盜、另2件涉圖利

基隆市長謝國樑目前有三案遭列被告，第一起是東岸商場接管被告強盜案，已從他字案轉偵字案調查；第二起是電動車專案補助案，被控...

每月11萬報酬遭疑效益 楊寶楨：不要混淆視聽、帶風向

民進黨基隆市議員張顥瀚、鄭文婷今天質疑政策大使楊寶楨標案金額132萬，等於每月11萬元的勞務報酬，又在電視台開節目，認為...

東岸商場案轉偵字 基市府：正常流程不代表市長涉罪

基隆市長謝國樑遭列為3案被告，其中東岸商場接管從他字案轉偵字案。基隆市政府發言人呂謦煒表示，這並不代表檢察官已經認定市長...

綠議員服務處罷免謝國樑連署第3人 洪森永：助臨門一腳

在民進黨秘書長林右昌上周六日到基隆宣講反濫權後，民進黨議員張顥瀚、鄭文婷昨天提供服務處幫忙連署，在林右昌表明對罷免態度後...

花蓮晚間山區大雨 蘇花公路163.9公里土石流卡一半車道

花蓮今晚下起大雨，蘇花公路163.9公里處發生土石流，半公里遠還有落石，路段一度暫時封閉。今天晚上7時20分，經過大清水...

台日城市展互助情誼 沖繩縣石垣市募款助花蓮

花蓮0403地震後，日本沖繩縣石垣市民自發性展開捐款活動，共募集196萬2095日圓（約新台幣39萬7696元），這筆善...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。