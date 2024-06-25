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每月11萬報酬遭疑效益 楊寶楨：不要混淆視聽、帶風向
民進黨基隆市議員張顥瀚、鄭文婷今天質疑政策大使楊寶楨標案金額132萬，等於每月11萬元的勞務報酬，又在電視台開節目，認為毫無效益又不合理。楊寶楨說明，兩方面沒有任何關連性和也沒有任何衝突，基隆市府安排和指示的活動和記者她都全力配合，有心人士不要混淆視聽，甚至想要帶風向。
議員張顥瀚說，楊寶楨政策大使標案金額高達132萬，等於是每月11萬元的勞務報酬，但市議會要求提供採購契約時，市府模糊帶過，迴避議會監督。楊寶楨擔任推廣大使，並沒有真正做到市政推廣，多是轉發市府官宣影片，她宣傳自己媒體節目的篇幅，也遠高於宣傳基隆市政，基隆市為她量身訂做的標案，毫無效益又不合理。
議員鄭文婷說，楊寶楨等於每個月有11萬元，擔任政策推廣大使推的是基隆市的政策嗎，到中天開節目是花市府的錢嗎？
楊寶楨今天到市府出席活動時受訪說，她和市府是簽合約進行合作，她並不在算在府內的編制內，提出質疑的議員相信也很清楚，她在中天主持節目也屬接案性質，兩方面沒有任何關連性和也沒有任何衝突，基隆市府安排和指示的活動和記者她都全力配合，有心人士不要混淆視聽，甚至想要帶風向。
楊寶楨表示，她有看到有些人有在評論，她過往在室內兒童樂園、劉銘傳隧道、街舞大賽、愛與搖滾音樂祭、潮響市集、孕婦補助、特殊需求牙科等她都有參與，後續也要參加城際轉運站啟用，她都有協助宣傳，希望有些人不要有看到假裝沒看到，或者有看到再進行評論，才會公平一點。
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