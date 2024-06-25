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接管東岸商場被控強盜轉偵字 議員要謝國樑請辭

中央社／ 基隆25日電

基隆市長謝國樑因東岸商場接管案，被控涉犯強盜等罪嫌，已由他字案轉為偵字案，民進黨基隆市議員張之豪今天要謝國樑自行請辭。市府表示，偵字案不能據以認為檢方認定有罪。

謝國樑因東岸商場接管案、公益青年電動機車補助案，及飛灰招標案3案遭列被告；其中，主富服裝公司（NET）委任律師指控，市府2月1日凌晨「夜襲」東岸商場，在商場各出入口以機具切開門鎖強行進入接管，2月2日赴基隆地檢署提告謝國樑等人涉犯強盜等罪嫌，檢察官已依法由他字案轉為偵字案。

基隆市政府發言人呂謦煒今天表示，轉為偵字案不代表檢察官已認定謝國樑涉有罪嫌，仍需檢察官依照調查結果做最後決定，何況市府在東岸商場訴訟中取得首勝，法院認定增建後的商場產權應屬市府，市府堅持捍衛市民財產，市府團隊一向依法行政，盼檢方公正調查，對這3案的清白深具信心，也盼案件結果確定前外界勿以訛傳訛。

呂謦煒指出，「他字案」是被告或犯罪事實還不明確的案件，只要被告跟犯罪事實能夠特定，結案前原則上都會把「他字案」轉成「偵字案」，偵辦結果也可能不起訴處分，不能據以認為檢方認定有罪。

張之豪向中央社記者表示，謝國樑上任不到2年，就被列為偵字案嫌疑人，創下基隆市長首例，他認為，目前推動基隆市政最佳解方就是「謝市長（謝國樑）知所進退，自行請辭」，基隆正在內耗，根本沒有進步，不要再讓市政、財政和公民繼續跟謝國樑耗下去。

民進黨基隆市議員許睿慈說，市府對於預算編列、招標程序、計畫說明等，從謝國樑上任以來都是先斬後奏，行事作風總是狂妄且不依程序，謝國樑如此輕浮態度，被列為偵字案被告也是以正視聽。

國民黨基隆市議員藍敏煌指出，東岸商場爭議相關訴訟，日前首件已判決市府勝訴，既然東岸商場產權屬於市府，就沒有外界稱「強制點交」問題，而是NET違法強占市府財產，他認為，法院判決應該會有連慣性，首件判決東岸商場產權屬於市府，後續其他訴訟都是假議題，謝國樑被控強盜罪不會成立。

謝國樑 議員

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