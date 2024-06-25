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電子看板影響 南橫埡口即時影像現繽紛色彩

中央社／ 台東縣25日電

南橫公路埡口攝影即時影像，昨晚出現繽紛色彩，引起民眾好奇。台東縣政府解釋，昨晚攝影機被雲霧包圍，管理人將鏡頭轉向拍地面，因電子看板燈光折射呈現繽紛色彩。

18日台東縣政府在南橫公路最高點海拔2722公尺的埡口段大關山隧道前裝設4K星空攝影機，即時影像白天可觀南橫高山、飄渺霧氣、壯麗雲海，夜晚轉攝南橫星空之美，民眾看銀河、流星許願不用登山。

昨天晚上畫面變成紅橙藍黃紫等五彩變化，民眾好奇，以為鏡頭壞了，紛紛打電話向台東縣政府反映。

台東縣政府交通及觀光發展處長卜敏正今天接受中央社記者訪問表示，主要是這2天天氣變化，昨晚6時過後，攝影機被雲霧包圍，鏡頭呈現白茫茫一片，管理人員為了不讓民眾誤會是壞掉了，才轉向改拍路面，剛好又鄰近隧道口一面電子看板，燈光折射下，才會出現如此多變的燈光秀奇景。

南橫 台東

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