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中橫「大辣」熱門 屏風山屋周邊被丟棄登山廢棄物

中央社／ 花蓮縣25日電

太魯閣國家公園因0403地震受損嚴重，影響較小的登山步道陸續開放，近期發現「中橫大辣」屏風山的山屋周邊有廢棄帳篷、鍋具及垃圾等，太管處呼籲山友愛護山林，將垃圾揹下山。

花蓮0403地震至今已將近3個月，山區環境日趨穩定，內政部國家公園署太魯閣國家公園管理處表示，園區內的各登山步道已陸續開放，屏風山因為受地震影響比較小，且不用申請入園，加上有新建好的山屋，是非常熱門的登山路線。

太管處表示，為提供山友良好的登山環境，特別辦理山屋的勞務清潔委託案，有專人每週前往維護環境。這些清理環境的人員是太魯閣族的伙伴，他們十分盡責，除了協助山屋設備的簡易維修，還將山屋內外打掃得相當乾淨。

近期清理環境的人員發現屏風山山屋周邊被丟棄帳篷、鍋具、蔬菜及垃圾等物品，另外還發生有山友炊煮時不慎被火燒到，以致手部受傷的事件。

太管處指出，山區路途遙遠，環境維持不易，需要大家一起維護，籲請山友共同愛護山林環境，務必將自己的垃圾揹下山，不造成環境髒亂與生態衝擊，並特別提醒，炊煮食物時，要小心用火，注意安全。

屏風山位於太魯閣國家公園境內，由合歡山區遠眺有如一座屏風因而得名，與合歡、奇萊鼎足而立。屏風山頂峰高達3250公尺，山頂上長滿淺箭竹，周圍環繞著松樹，名列台灣高山九嶂之一，被山友稱為「中橫大辣」，在山岳界名聲響亮。

地震 太魯閣國家公園 山友

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