花蓮振興農粉幣免抽7月起發送 用過可再抽贈20張

農業部表示，7月起到10月底止將發送70萬張「從心出花2.0-花蓮振興農粉幣」，領取方式有2種，皆免抽選，每張價值新台幣250元；且為鼓勵再訪，將抽出30名，每名大方贈送20張。

4月3日花蓮強震，農業部繼推出運費、宅配費用補助，今天發布新聞稿宣布，7月1日起至10月31日推動「從心出花2.0-花蓮振興農粉幣方案」，共70萬張、每張價值250元，且免抽，使用期限最晚為11月30日。

取得農粉幣方式有2種，農業部說明，第1類是只要造訪花蓮者，註冊加入「農業易遊網」，於會員登入後並開啟定位，即可領取1張；但同一名會員綁定的手機號碼及帳號限領1次，領取後7天內可在花蓮縣內有參與農粉幣方案的商家消費時抵用，逾期未用，系統會直接回收，民眾可於下次造訪花蓮時登入領取。

第2類是前往農業部指定的電商平台「從心出花2.0」花蓮專區單筆消費滿千元者，可獲贈1張農粉幣，買愈多送愈多，並須在發送後2個月內到花蓮合作業者處消費抵用，最晚使用期限為11月30日。

農業部表示，在以上2種領取方式，同一名會員可分別依發送條件領取使用；而進入「農業易遊網」領取者若有使用問題，可打客服專線0800-287-998詢問。

除了以上2種領取方式，農業部還規劃鼓勵再次造訪方案，將在活動期間的每月月底針對已到花蓮使用過農粉幣，或是在電商平台滿額贈完成會員註冊領幣的民眾，共抽出30名，每名贈送20張農粉幣，市價5000元。

另外，農業部還規劃10大農遊路線，提供民眾到花蓮體驗農村、使用農粉幣運用，每個行程都是2天1夜，可自由挑選或組合規劃遊程，包含「趣摸魚-海浪滔滔摸魚樂」、「慢舒旅-香草舒美輕旅行」、「生態豐-壽豐生態農遊趣」、「水呼吸-馬太鞍親水原民樂」、「好森憩-森林雙鐵旺來行」。

還有「奶柚香-奶香柚香純淨遊」、「找茶咖-Coffee & Tea香濃之旅」、「柚見米-193線柚來見稻鄉」、「金風光-金針山忘憂之約」、「尋山行-羅山地質人文行旅」，可從花蓮北部新城鄉玩到花蓮南部富里鄉，滿足親子、樂齡、文青、網美等不同的需求。