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綠議員服務處罷免謝國樑連署第3人 洪森永：助臨門一腳

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
山海公民拆樑行動志工在各地加強連署。記者游明煌／攝影
山海公民拆樑行動志工在各地加強連署。記者游明煌／攝影

在民進黨秘書長林右昌上周六日到基隆宣講反濫權後，民進黨議員張顥瀚、鄭文婷昨天提供服務處幫忙連署，在林右昌表明對罷免態度後，民進黨暗助罷免公開化，今天再有第三位綠議員宣布，洪森永也提供服務處供連署，他說要發揮臨門一腳的功能，助罷免成功。

內政部前部長林右昌，曾在基隆執政8年，上屆市長選舉輔選前立委蔡適應落敗，他連續二天到基隆，批評市長謝國樑施政倒退，光榮感不再，27億電動車亂花。

洪森永表示，為了基隆市的未來，身為基隆人他有責任，即日起服務處提供拆樑活動連署，地點在基隆市安樂區武聖街52號。他說，電動車原本市長說要汰舊，但如今是什麼條件都沒有大方送，影響讓基隆市很多重要建設，沒有充電樁、停車位配套，申請資格、條件一變再變，市民無法認同，因此決定投入罷免行動，幫忙連署，一天可有2、30份。

基隆市政府對罷免行動表示，專心市政，其他沒有回應。

山海公民拆樑行動發言人李晏蓉表示，到今天最新連署人數約2萬8千份，持續在重要地點連署中，火車站、倒垃圾、早餐店、雜貨店、機車行都是重點，要衝高連署份數。

基隆 林右昌 罷免

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