台日城市展互助情誼 沖繩縣石垣市募款助花蓮

花蓮0403地震後，日本沖繩縣石垣市民自發性展開捐款活動，共募集196萬2095日圓（約新台幣39萬7696元），這筆善款日前已匯入花蓮市公所慈愛基金，盼協助花蓮市民重建家園。

花蓮市公所今天發布訊息表示，聽聞花蓮發生強烈地震，市區多處有嚴重的災情，日本沖繩縣石垣市政府發起募款活動，包括八重山每日新聞、民間團體、個人等都踴躍捐款；石垣第二中學約50名學生在石垣市政府前舉辦募款演奏會，希望能幫助花蓮，總共募集196萬2095日圓，由石垣市市民保健部平和協働推進課協助匯入花蓮市公所慈愛基金專戶。

花蓮市與石垣市的關係密切，雙方往來頻繁，花蓮市前市長魏嘉賢在2019年率市政團隊由那霸飛往石垣市，拜會中山義隆市長，八重山廣域市選手也多次來花蓮參加太平洋縱谷馬拉松。地震發生後第一時間，石垣市長中山義隆也在網路社群 X（原Twitter）上表達關心，讓市長魏嘉彥倍感暖心。

魏嘉彥説，在搶救過程中收到中山義隆關切的來信，給予花蓮市公所團隊進行災後復原的信心，大家攜手同心，盡速重建回到平日生活。未來有機會會率領公所團隊到石垣表達感謝，這份友誼不僅拉近彼此的距離，也讓花蓮市民感念在心。

自發生地震迄今逾2個半月，災後重建的過程中，陸續收到日本各城市、企業和團體的捐款與支持，總計捐款近2000萬日圓（約新台幣406萬元），為花蓮市提供了很大的幫助和鼓勵，公所表示，顯示在推動城市外交上，不只經濟、文化上的交流，更發展互助的情誼，來自國際的應援，讓花蓮市民感受溫暖和力量。