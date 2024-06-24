維護台東農業硬體設施 黃建賓爭取中央挹注資源

台東擁良好自然環境，但交通與地理因素導致農業發展常受自然災害影響，國民黨立委黃建賓表示，相關農業硬體設施維護很重要，將爭取中央投注更多資源改善農產業環境。

立法院經濟委員會今天考察台東地區農經建設概況，農業部次長黃昭欽及國民黨立委黃建賓、鄭天財等會同現勘卑南野溪崩塌整治情形、太平集貨場改建基地及流浪動物收容中心等處。

黃建賓表示，台東縣是農業、觀光大縣，他為台東縣爭取農漁業及水利、道路設施改善，希望中央給予更多預算，讓農產業能有更多發展空間，產業能多元發展，提升台東縣民眾整體薪資水準。

黃建賓指出，台東農產品擁有極高產值，國內外都有極高知名度，但產銷、灌溉等設施一直無法滿足地方需求，因此藉由會勘讓農業部官員聽聽地方心聲。

此外，他也會在中央持續爭取更多農產業相關預算，以台東一級產業為基礎，結合二級及三級產業分工合作，促進生產、加工、販售等整體性產銷策略發展，提升農業附加價值。

至於太平溪整治工程、卑南鄉富源村野溪整治、台東地區農會集貨場工程、農水道路設施工程進度、各鄉鎮重要路堤改善等，都是他所重視的項目，將會持續關注。