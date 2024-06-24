每天限量300人...蘭陽博物館秀57件漢本遺址真品 集章活動換考古繪本

宜蘭漢本遺址發現於2012年蘇花公路改善工程期間，距今千年以上，是台灣東部新石器時代轉變到金屬器時代的代表遺址，蘭陽博物館5月30日到10月22日在1樓兒童考古廳展出57件漢本遺址石器真品，每天限量300人，參觀展覽蒐集集章圖卡，還有機會換取漢本繪本或丸山繪本。

宜蘭縣內有2處國定考古遺址，分別是位於冬山鄉的丸山遺址，以及南澳鄉的漢本遺址，蘭陽博物館去年開始，在館內1樓兒童考古廳規劃約3分之1展區，定期展出不同的考古文物真品，推廣考古知識、增加互動性；去年展出了漢本遺址的金屬器文物，今年5月開始展出石器文物。

蘭陽博物館長陳碧琳指出，漢本遺址是蘇花改工程期間在橋墩下發現，有完整的聚落和文物出土；當時台灣東部的遺址集中在花東，漢本遺址的出土相當程度連接了東部與西部的史前遺址，且出土的文物如骨雕等擁有非常細緻的工藝技術，很快就被指定為國定遺址，停止發掘，以保存為主。

陳碧琳表示，漢本遺址出土的文物既有較寬大厚重的石器，也小巧的金屬器，代表石器時代到金屬器時代的過渡階段；漁具、大型鯨類與魚類的耳石說明了當時南島語族的航海能力，商品更表示這個位於偏遠山坡地的聚落有著一定的跨地域商業行為，宜蘭不只是「後山」，可能是史前時代的貿易中繼站。