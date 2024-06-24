快訊

女星楊冪論文登權威期刊「主題曝光」 引發大陸網友熱議

永和警爬台北橋下堤防…失足自3層樓高墜落亡 分局不捨：工作認真

每天限量300人...蘭陽博物館秀57件漢本遺址真品 集章活動換考古繪本

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
蘭陽博物館5月底到10月展出漢本遺址石器文物，共57件真品。圖／宜蘭縣文化局提供
蘭陽博物館5月底到10月展出漢本遺址石器文物，共57件真品。圖／宜蘭縣文化局提供

宜蘭漢本遺址發現於2012年蘇花公路改善工程期間，距今千年以上，是台灣東部新石器時代轉變到金屬器時代的代表遺址，蘭陽博物館5月30日到10月22日在1樓兒童考古廳展出57件漢本遺址石器真品，每天限量300人，參觀展覽蒐集集章圖卡，還有機會換取漢本繪本或丸山繪本。

宜蘭縣內有2處國定考古遺址，分別是位於冬山鄉的丸山遺址，以及南澳鄉的漢本遺址，蘭陽博物館去年開始，在館內1樓兒童考古廳規劃約3分之1展區，定期展出不同的考古文物真品，推廣考古知識、增加互動性；去年展出了漢本遺址的金屬器文物，今年5月開始展出石器文物。

蘭陽博物館長陳碧琳指出，漢本遺址是蘇花改工程期間在橋墩下發現，有完整的聚落和文物出土；當時台灣東部的遺址集中在花東，漢本遺址的出土相當程度連接了東部與西部的史前遺址，且出土的文物如骨雕等擁有非常細緻的工藝技術，很快就被指定為國定遺址，停止發掘，以保存為主。

陳碧琳表示，漢本遺址出土的文物既有較寬大厚重的石器，也小巧的金屬器，代表石器時代到金屬器時代的過渡階段；漁具、大型鯨類與魚類的耳石說明了當時南島語族的航海能力，商品更表示這個位於偏遠山坡地的聚落有著一定的跨地域商業行為，宜蘭不只是「後山」，可能是史前時代的貿易中繼站。

本次漢本石器展覽展出到10月22日，除了周三休館，每日上午9時到下午5時分6個場次展出，每場次開放50人參觀，票價50元；蘭博也推出集章活動，參觀兒童考古廳可永集章卡蒐集指定圖案，集滿10種圖案可兌換漢本繪本或丸山小勇士繪本，詳情可參考蘭博官方網站。

漢本遺址出土於2012年，當時正在蘇花公路改善工程正在施工，意外在1處橋墩下發現完整的聚落遺址與大量文物。圖／宜蘭縣文化局提供
漢本遺址出土於2012年，當時正在蘇花公路改善工程正在施工，意外在1處橋墩下發現完整的聚落遺址與大量文物。圖／宜蘭縣文化局提供
漢本遺址出土的文物做工精細，且包含跨地域商品、金屬器、石器等，很可能是當時重要的貿易中繼站。圖／宜蘭縣文化局提供
漢本遺址出土的文物做工精細，且包含跨地域商品、金屬器、石器等，很可能是當時重要的貿易中繼站。圖／宜蘭縣文化局提供

博物館 文物 漢本遺址 考古 蘇花公路

延伸閱讀

大陸官方呼籲國際社會糾正殖民掠奪 展開文物返還對話

南投公墓遷葬挖出史前文物 覆鼎金遺址將建公園

播下善的種子 嘉邑行善團贈500繪本給雲林國中小

海保署推海洋保育繪本閱讀 高市學童探索創作20小書

相關新聞

蘭陽博物館展出57件漢本遺址真品 集章活動換考古繪本

宜蘭漢本遺址發現於2012年蘇花公路改善工程期間，距今千年以上，是台灣東部新石器時代轉變到金屬器時代的代表遺址，蘭陽博物...

花蓮縣府推「皮蛇」疫苗免費接種4年 守護長者健康

俗稱「皮蛇」的帶狀疱疹好發於65歲以上長者，發生率約有11.8％，感染後造成的神經痛感難受萬分，恐影響生活品質。花蓮縣政...

宜蘭羅東運動公園風雨樂活館進度70% 預計年底完工

宜蘭多雨，需要有遮蔽的運動空間，去年在薛長興集團捐贈下在羅東運動公園興建風雨樂活館，耗資7730萬元，預計今年底前完工，...

2綠議員投入罷樑 發起團體：與公民自主性活動並不衝突

公民團體「山海公民拆樑行動」發起罷免基隆市長謝國樑連署，民進黨基隆市議員張顥瀚、鄭文婷服務處今起提供連署服務。「山海公民...

介入罷樑行動 綠市議員再加1人、鄭文婷號召市民勇敢支持

公民團體「山海公民拆樑行動」發起罷免基隆市長謝國樑，第2階段連署份數已接近門檻，民進黨基隆市議員張顥瀚昨天深夜宣布加入「...

連署倒數…罷謝國樑綠開第一槍 張顥瀚今起提供罷樑連署

山海公民拆樑行動發起罷免基隆市長謝國樑行動，昨天首次進入大型拆樑宣講活動，吸引不少人潮，第二階段連署進入倒數階段，到6月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。