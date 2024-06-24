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宜蘭羅東運動公園風雨樂活館進度70% 預計年底完工

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
宜蘭太陽能光電風雨籃球場計畫也到了尾聲，7月14日就可以完工，羅東運動公園有6座。圖／縣府提供
宜蘭太陽能光電風雨籃球場計畫也到了尾聲，7月14日就可以完工，羅東運動公園有6座。圖／縣府提供

宜蘭多雨，需要有遮蔽的運動空間，去年在薛長興集團捐贈下在羅東運動公園興建風雨樂活館，耗資7730萬元，預計今年底前完工，縣長林姿妙今天視察工程進度，已完成70%。完工後的風雨樂活館包含半開放的多功能運動空間、兒童活動區、長青活動區與共同活動區。

薛長興全齡風雨樂活館位於羅東運動公園游泳池北側的大草皮，基地範圍35萬8831平方公尺，薛長興集團2022年和縣府簽約，捐贈6500萬元興建，後因物價波動、預算上升，捐贈金額增加到7730萬元，去年11月29日開工，預計今年12月31日前完工。

林姿妙今天視察工程進度，施工進度70.32%，已經完成鋼構的頂棚；林表示，宜蘭多雨，縣民需要能夠遮風避雨的活動空間，讓民眾在安全的場所運動、休憩是政府責任，感謝薛長興集團的捐贈。

宜蘭縣體育場指出，風雨樂活館是有雨遮的半開放式空間，9個相連的頂棚設計成泡泡的形狀，坐落於運動公園的樹叢中，從天空俯瞰猶如「泡泡森林」；兒童活動區包含沙池、地景滑梯、多功能攀爬遊具等，長青活動區放置長輩使用的運動器材，共同活動區則是多功能的活動廣場。

除了風雨樂活館，同樣增加雨天運動處所的太陽能光電風雨籃球場也即將完成，包含宜蘭10座、羅東6座，以及6座宜蘭網球場改善工程。體育場表示，工程耗資1.8億元，光電廠商負擔1.6億元，餘下縣府自籌，預計今年7月14日完工，啟用後將可提供734戶家庭1年用電量，減少1500公噸碳排。

位於羅東運動公園的薛長興全齡風雨樂活館，設計成半開放式空間，鋼頂是泡泡的形狀，提供多功能運動空間、兒童與長輩的活動區域。圖／縣府提供
位於羅東運動公園的薛長興全齡風雨樂活館，設計成半開放式空間，鋼頂是泡泡的形狀，提供多功能運動空間、兒童與長輩的活動區域。圖／縣府提供
宜蘭縣長林姿妙等人視察薛長興全齡風雨樂活館工程進度，目前約完成70%，預計年底完工。圖／縣府提供
宜蘭縣長林姿妙等人視察薛長興全齡風雨樂活館工程進度，目前約完成70%，預計年底完工。圖／縣府提供

宜蘭 林姿妙 羅東 運動

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