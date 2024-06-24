花蓮縣府推「皮蛇」疫苗免費接種4年 守護長者健康

俗稱「皮蛇」的帶狀疱疹好發於65歲以上長者，發生率約有11.8％，感染後造成的神經痛感難受萬分，恐影響生活品質。花蓮縣政府自2021年起，替長輩免費接種疫苗，每年提供3000劑，4年來共有1.2萬人受惠，希望明年能再延續政策，守護更多長者健康。

花蓮縣衛生局統計，若以縣內該年齡層人口總數6萬3525人推算，可能有近7500位長輩感染帶狀疱疹疾病；若長者有慢性疾病如糖尿病等，則大幅增加罹患風險。

衛生局長朱家祥指出，帶狀疱疹是由水痘病毒引發的疾病，當病毒侵入體內，初次發病稱為水痘，康復後病毒會潛伏在體內的神經節，當抵抗力變弱、精神疲憊或壓力大時，病情再度復發，便稱為「帶狀疱疹」。

朱家祥表示，罹患帶狀疱疹症狀雖不至於致死，但併發症神經痛感長達半年到數年之久，疼痛導致長時間情緒緊繃、精神耗弱，甚至徹夜難眠，讓人身心俱疲，預防感染的最好方式就是接種疫苗。

衛生局自2021年開始，透過縣預算挹注，每年採購3000劑帶狀疱疹疫苗，供設籍花蓮且從未接種公費疫苗的50歲以上中低或低收入戶，慢性病65歲以上及55歲以上原住民長者免費接種。

朱家祥說，帶狀疱疹疫苗1劑約5、6000元，對中低收或低收入戶來說是負擔沈重，透過公費接種提供弱勢民眾更好的保護。今年施打完畢後，全縣累計約1.2萬名鄉親受惠，依往年經驗，每年接種期程開跑後，1、2個月內就會打完。

他呼籲，符合免費施打資格者，即日起可向13鄉鎮市衛生所預約，並在施打當天攜帶健保卡、身分證正本、身分證正反面影本及相關證明文件等，相關問題請洽詢13鄉鎮巿衛生所。