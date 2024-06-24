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許世賢慈善音樂會30日登場 助黎明教養院已募66萬

中央社／ 嘉義市24日電

嘉義文化局30日將舉辦第14屆許世賢博士慈善紀念音樂會，音樂會同時發起慈善勸募，獲得各界迴響及認捐，已先將募得新台幣66萬餘元匯入花蓮黎明教養院捐款專戶。

嘉義市民管絃樂團暨合唱團音樂總監紀鎧齡今天告訴中央社記者，許世賢是嘉義市升格省轄市的首任市長、台灣女性從政先驅，被譽為「嘉義媽祖婆」，對於嘉義市政與台灣民主貢獻卓著。

因此，財團法人張進通許世賢文教基金會、嘉市府文化局將於30日下午2時30分，在文化局音樂廳舉辦第14屆許世賢博士慈善紀念音樂會。

紀鎧齡指出，音樂會將演出許世賢博士紀念曲，即大型管弦樂暨合唱曲「嘉義保庇」，並藉由膾炙人口的管弦樂曲、合唱曲、兒童舞蹈、音樂舞台劇、豎笛重奏等多元展演，緬懷許世賢精彩一生；音樂會同時發起慈善勸募，以弘揚許世賢無私奉獻、關懷社會的精神。

紀鎧齡表示，台灣基督教門諾會附設花蓮縣私立黎明教養院長期提供身心障礙者整合性支持服務，協助建立自信自立，不遺餘力，因亟需汰換平日載送身心障礙者往返機構、社區及居所的車輛，因此，這次勸募所得將全數捐贈黎明教養院，作為中型巴士更新計畫善款使用。

紀鎧齡說，慈善勸募活動發起後，獲得各界熱情迴響及踴躍認捐，已先將募得66萬餘元匯入黎明教養院捐款專戶，勸募持續至30日，後續捐款所得將再匯入專戶。

嘉義 文化局 花蓮 音樂會

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