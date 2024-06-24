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2綠議員投入罷樑 發起團體：與公民自主性活動並不衝突

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市議員張顥瀚（右1）、鄭文婷（左2）先後宣布加入罷免基隆市長謝國樑行動，2人的服務處今天起都提供罷免連署服務。聯合報資料照
基隆市議員張顥瀚（右1）、鄭文婷（左2）先後宣布加入罷免基隆市長謝國樑行動，2人的服務處今天起都提供罷免連署服務。聯合報資料照

公民團體「山海公民拆樑行動」發起罷免基隆市長謝國樑連署，民進黨基隆市議員張顥瀚、鄭文婷服務處今起提供連署服務。「山海公民拆樑行動」表示，議員服務處收連署書與罷免是公民自主性活動並不衝突，因為議員的角色，就如同過去合作店家一樣。

罷免謝國樑第2階段連署書門檻是3萬792份，「山海公民拆樑行動」預計6月30日截止收件，過濾整理後送件。罷免團隊近日加強宣傳力道，除了設點或志工四處爭取，昨在光一路、華三街口的29號高架橋下舉辦「公民開講」活動，29日還要再一場，統計連署書已超過2萬8000份。

張顥瀚昨晚在臉書貼文，感謝公民團體對基隆的關心，為了基隆，為了下一代，他的服務處今天起提供罷樑連署服務。鄭文婷今天也透過影片表態，呼籲市民勇敢支持罷免，因為如果這次沒有完成任務，基隆的民主將倒退，希望基隆市未來能往更好的方向發展。

「山海公民拆樑行動」發言人李晏蓉說，基本上團隊非常感謝張顥瀚及鄭文婷的協助，因為這可以使在兩人服務處周邊的民眾，更方便繳交連署書，這也是團隊一直在連署站太少的困境中，想努力克服的問題。

李晏蓉表示，兩名議員的服務處能夠收連署書這件事，與這場罷免是公民自主性的活動並不衝突，因為議員的角色只有協助收取連署書，就如同團隊過去與店家合作的模式一樣。

基隆市議員鄭文婷宣布加入罷免基隆市長謝國樑行動，並呼籲市民勇敢支持罷免。圖／鄭文婷提供
基隆市議員鄭文婷宣布加入罷免基隆市長謝國樑行動，並呼籲市民勇敢支持罷免。圖／鄭文婷提供
基隆市議員張顥瀚宣布加入罷免基隆市長謝國樑行動，服務處今天已收到30多份連署書。圖／張顥瀚提供
基隆市議員張顥瀚宣布加入罷免基隆市長謝國樑行動，服務處今天已收到30多份連署書。圖／張顥瀚提供

罷免 連署書

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