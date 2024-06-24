介入罷樑行動 綠市議員再加1人、鄭文婷號召市民勇敢支持

公民團體「山海公民拆樑行動」發起罷免基隆市長謝國樑，第2階段連署份數已接近門檻，民進黨基隆市議員張顥瀚昨天深夜宣布加入「最後1哩路」，服務處提供罷樑連署服務。同黨市議員鄭文婷昨在「罷樑場子」站台，今天跟進在服務處提供連署服務。

對於張顥瀚、鄭文婷先後宣布加入罷免行動，基隆市政府發言人呂謦煒今天說，市府沒有回應。

罷免謝國樑第2階段連署書門檻是3萬792份，「山海公民拆樑行動」預計6月30日截止收件，過濾整理後送件。罷免團隊近日加強宣傳力道，除了設點或志工四處爭取，昨在光一路、華三街口的29號高架橋下舉辦「公民開講」活動，29日還要再一場。

罷免團隊公布段連署書已超過2萬7000份，張顥瀚昨晚說，感謝公民團體對基隆的關心，他想和大家說「您們並不孤單」。為了基隆，為了下一代，接下來他將全力以赴，服務處從今天起提供罷樑連署服務。為了基隆的未來，最後1哩路一起努力。

鄭文婷說，公民團體昨天下午在29號高架橋下舉辦公民開講活動，她就有去站台支持，服務處從今天起，也會提供罷免連署服務。國民黨先前研擬反制罷免市長行動，鎖定數名民進黨市議員罷免，鄭文婷名列其中。鄭文婷說，她不會因為這件事有所顧忌。

鄭文婷也拍攝影片說明立場，指罷免謝國樑第2階段連署已進入尾聲，呼籲所有市民站在為基隆市政建設更好方向上，都能勇敢支持罷免。如果這次沒有完成任務，基隆的民主將倒退，期盼民主能持續深耕發展，更希望基隆市能往更好的方向發展。