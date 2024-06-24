【即時短評】罷樑升高藍綠對決 林右昌、謝國樑再開戰

「拆樑行動」由公民團體「山海公民拆樑行動」自3月發起，目前進到第二階段連署，即將突破3萬0792份門檻就可進入第三階段實質投票，民進黨一直以來都表明不介入，但民進黨在秘書長林右昌領軍下，連二天在基隆造勢，名為立院反濫權宣講，實則為罷免造勢升溫，綠議員隨即宣布提供連署，讓民進黨不介入說法不攻自破，升高罷免為藍綠對決，林右昌、謝國樑也再度開戰。

2022年11月26日晚上，市長選舉開票結果，國民黨謝國樑以2萬5000多票，打敗前立委蔡適應成為新任基隆市長，全力輔選蔡適應的林右昌，事後在臉書恭喜謝國樑高票當選，「未來基隆就交給你了，請讓基隆的進步與改變繼續下去。」

不過，謝國樑上任後施政頻生爭議，從東岸商場爭議、罷免案，再燒到近日電動車之亂，林右昌連二天重砲批謝，罵電動車「青菜送」，27億元可讓基隆市民免費搭公車14年，呼籲謝市長懸崖勒馬，還說「選對市長很重要，選不對人市政就是倒退。」

林右昌執政8年，他認為以前大家肯定他，找回了基隆人的光榮感，一分錢當三分用，但是謝電動車「青菜送」，他不甘心任內減債超過60億元被謝亂花很痛心，他以施政倒退、濫發電車發難，激化市民對市政的不滿。

民進黨多月來台面上多次表明不介入中立，如今私下暗助行動公開化，綠議員站出來，明面上說反立法院濫權，但罷樑志工到場連署，互相拉抬助陣不言可喻。

民進黨議員張顥瀚曾任林右昌時期秘書，是頭號林家軍，昨天開第一槍為罷樑連署，後續恐怕有更多議員介入，升高政黨對決是好是壞，有待觀察，有了政黨助力，但失去公民團體當初宣稱的來自「民間的力量」，單純對市政的不滿發聲。綠摩拳想報蔡適應敗選的一箭之仇、還是圖謀市長之位，就看市民的判斷。

民進黨目前政治行情最高的是議長童子瑋，也被視為下屆市長最熱門的黑馬人選，他深耕基層，有慶安宮系統支持及掌握議會資源，且和賴清德總統有叔姪關係直通高層，積極布局人脈，跑得非常勤快，近來已讓市民感受到有與市長一戰高下的態勢，恐怕要提前挑戰謝國樑，成為下屆基隆市長前哨戰。

從東岸商場NET爭議案延燒，到電動車之亂、市長罷免案燒不停，基隆成藍綠陣營全台罷免風潮的指標個案，如今民進黨為基隆罷免猛加添柴火，不難看出是綠全台反濫權宣講的真正用意。