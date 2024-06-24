連署倒數綠開第一槍罷謝國樑 張顥瀚今起提供罷樑連署

聯合報／ 記者游明煌邱瑞杰／基隆即時報導
議員張顥瀚（右）昨天深夜臉書宣布，服務處今天起正式提供罷樑連署服務。民進黨介入罷免開第一槍。市長林右昌（中）連二天到基隆批市長謝國樑施政倒退。記者游明煌／攝影
議員張顥瀚（右）昨天深夜臉書宣布，服務處今天起正式提供罷樑連署服務。民進黨介入罷免開第一槍。市長林右昌（中）連二天到基隆批市長謝國樑施政倒退。記者游明煌／攝影

山海公民拆樑行動發起罷免基隆市長謝國樑行動，昨天首次進入大型拆樑宣講活動，吸引不少人潮，第二階段連署進入倒數階段，到6月底為止，昨宣布破2萬7千份，離門檻3萬0792只差3000多份。民進黨一直以來表示不介入，議員張顥瀚昨天深夜臉書宣布，服務處今天起提供罷樑連署服務。民進黨介入罷免開第一槍。

民進黨連續二天在基隆舉辦「反濫權 護民主」宣講活動，內政部前部長、基隆市前市長林右昌都到場，除批國民黨、民眾黨立法院濫權，也嚴詞批判市長謝國樑施政倒退。昨天八斗子福清宮場次由張顥瀚主辦。

張顥瀚昨晚在臉書說，「民主不能倒退，台灣是我們的家」感謝每位參與宣講會的朋友們，不管大家來自哪裡，他們都擁有一顆守護台灣民主自由的心。

張顥瀚向公民團體送暖，表示他們並不孤單，為了基隆，為了下一代，接下來，他將全力以赴，「我罷樑，我驕傲」，他的服務處從今天起正式提供罷樑連署服務。

張顥瀚說明助罷免理由，因為過去幾個月的時間，他們看見許多對台灣民主制度的威脅，但是因為台灣人民站在一起，他們正在一步一步努力的克服，他們不能失去信心，因為台灣是他們的家，一旦自己放棄了，就要回到過去專制、不自由的年代。

張說，除了國會的威脅，基隆的未來更面臨前所未有的挑戰。過去幾年，在林右昌前市長的努力之下，基隆好不容易擺脫吊車尾的命運，城市發展也逐漸步上正軌。然而，現在的基隆，同樣是受到全台灣關注的城市，不過這些的關注，居然讓所有人抬不起頭來。

他批評謝國樑市長從上任以來，除了對於基隆的發展完全沒有具體的願景，更多的是利用市政資源去滿足他個人的利益。身為一位基隆的公民，同時也是一位基隆的議員，他實在無法再繼續忍受，「國家的未來我們繼續努力但基隆的未來現在由你決定」。

罷免 謝國樑

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