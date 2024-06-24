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宜雙鐵促進會 盼做溝通平台

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導
宜蘭縣雙鐵共構區居民權益促進會昨揭牌，議長張勝德（右五）、市長陳美玲（左四）等地方人士到場支持。記者戴永華／攝影
宜蘭縣雙鐵共構區居民權益促進會昨揭牌，議長張勝德（右五）、市長陳美玲（左四）等地方人士到場支持。記者戴永華／攝影

宜蘭縣雙鐵共構區居民權益促進會昨成立，促進會成員關心高鐵延伸宜蘭會不會有變數，及站址特定區面積要劃設多大，事關地主權益。立委陳俊宇表示，宜蘭高鐵二階環評初步應無問題，中央有意朝向400公頃專區來擴大劃設。

雙鐵共構指的是高鐵與台鐵共站，促進會表示，地方爭取高鐵延伸到宜蘭一波三折，最終選擇的站址位於縣政中心以南350公尺，高鐵特定區居民一則以喜、一則以憂，喜的是宜蘭人可望有便捷交通，納入一日生活圈；憂的是資訊未公開，特定區居民擔心面臨拆遷及徵收價格不合理，因此成立促進會，做為與中央溝通對話平台。

陳俊宇表示，原本通過的高鐵延伸宜蘭可行性評估報告面積190公頃，交通部接獲民眾陳情，且西部高鐵特區面積大多400公頃，中央劃設特定區範圍有意朝向400公頃，此部分在細部會議中調整擴大即可；全案進入二階環評。

環評 陳俊宇 高鐵延伸宜蘭

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