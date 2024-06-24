地震、交通雙重衝擊 花蓮暑假住房僅15％

403強震重創花蓮，最近旅宿業好不容易稍有復甦，21日台鐵又因土石流出軌，讓遊客更卻步，即使觀光署「不分平假日皆補助1000元」提前今起上路，但暑假住房率仍在1成5低檔徘徊，業者喊話，希望政府給紓困貸款、水電費與稅金減免等，才可能撐下去。

交通部觀光署6月起針對自由行旅客入住花蓮縣合法旅宿，平日周一至周四，每房每晚最高補助1000元，周五至周日及國定假日則為500元，原訂7月1日起改為不分平假日皆補助1000元，行政院長卓榮泰前天指示交通部提前今起上路。

花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡說，現在須重建遊客對交通安全的信心，交通狀況穩定，才有可能提高民眾來花蓮的意願。目前花蓮旅宿申請補助，是當初疫情期間安心旅遊的10分之一，僅1000多件，暑假住房率不到2成，顯見即使有補助，旅客仍不敢來花蓮。

張琄菡除希望在暑假大型活動加持下，能提升住房率，也盼政府對於水電費、稅金等補貼，給予業者實質的幫助。

對於政府不分平假日補助1000元住宿，花蓮縣民宿協會理事長林徐則鈾直言幫助有限，交通出現狀況，降低遊客造訪花蓮意願，暑假住房率目前僅1成5左右，感嘆「不知道未來的路有多長」，希望政府直接補貼旅宿業者，避免出現倒閉潮。

花蓮縣觀光產業理事長陳義豐表示，403地震後餘震長達2個月，不但蘇花路廊有落石，又有火車撞擊土石流事故，影響消費者來花蓮意願，對整個花蓮的安全性及交通安全會有疑慮。

陳義豐說，花蓮業者面臨很大的問題就是客源減少，希望政府比照過去0206地震、疫情時，給予業者薪資補貼等，八大公股銀行能給業者紓困貸款等，讓業者取得必要資金才能撐下去，也希望政府提升公路、鐵路安全性。