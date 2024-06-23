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台琉盃基隆嶼繞島賽今登場 明天比基隆、石垣島越洋賽

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
台琉盃國際帆船賽重頭戲基隆嶼繞島賽今天登場，吸引30艘帆船參賽。圖／基市府提供
台琉盃國際帆船賽重頭戲基隆嶼繞島賽今天登場，吸引30艘帆船參賽。圖／基市府提供

台琉盃國際帆船賽重頭戲基隆嶼繞島賽今天登場，30艘帆船從潮境海灣出發競技，競賽A組冠軍由地主台灣CAMARADES隊拿下，競賽B組冠軍為首次參加台琉盃的韓國Random 隊，競賽C組則因為風力太小，3艘都無法完賽。

2024基隆潮境海灣節昨天在碧砂漁港揭開序幕，基隆市長謝國樑昨和市府產發處長林鼎超、文化局長江亭玫，與議長童子瑋、航港局主任秘書饒智平、海委會海洋資源處長王茂城等人出席開幕式，一系列活動包括帆船體驗營、親子遙控帆船、SUP體驗及獨木舟體驗等。

今年海灣節首度舉辦「Sea Keelung帆船賽攝影競賽」，邀請民眾到潮境公園欣賞這難得一見的帆船盛會，今天也可登上觀賽船，近距離感受賽事張力，拍攝美照，30日前將照片投稿到海灣節官網，就有機會獲得最高3000元的獎金。

重頭戲帆船賽今起登場，今天是基隆嶼繞島賽，明天辦台琉盃基隆──石垣島越洋賽。產發處海洋及農漁發展科長蔡馥嚀表示，明天越洋賽登場，民眾可關注線上定位系統，為各國好手加油。

海灣節7月初會舉辦各式海洋活動體驗，從SUP、獨木舟、遙控帆船到帆船體驗統統都有，喜愛海上活動的朋友不要錯過，活動報名資訊可上潮境海灣節官網（www.chaojingbay.com.tw）、潮嚮．山海基隆粉絲團（https://www.facebook.com/ilovekeelung），或上網搜尋「基隆潮境海灣節」查詢。

台琉盃國際帆船賽重頭戲基隆嶼繞島賽今天登場，競賽B組冠軍為首次參加台琉盃的韓國Random 隊。圖／基市府提供
台琉盃國際帆船賽重頭戲基隆嶼繞島賽今天登場，競賽B組冠軍為首次參加台琉盃的韓國Random 隊。圖／基市府提供
台琉盃國際帆船賽重頭戲基隆嶼繞島賽今天登場，吸引30艘帆船參賽。圖／基市府提供
台琉盃國際帆船賽重頭戲基隆嶼繞島賽今天登場，吸引30艘帆船參賽。圖／基市府提供
台琉盃國際帆船賽重頭戲基隆嶼繞島賽今天登場，競賽A組冠軍由地主台灣CAMARADES隊拿下。圖／基市府提供
台琉盃國際帆船賽重頭戲基隆嶼繞島賽今天登場，競賽A組冠軍由地主台灣CAMARADES隊拿下。圖／基市府提供

基隆嶼 林鼎超 獨木舟

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