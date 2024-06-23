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地震延期不放棄 紙風車368藝術工程花蓮全縣完成

中央社／ 台北23日電

曾因地震延期但始終不放棄，紙風車「368鄉鎮市區兒童藝術工程」今天完成在萬榮鄉及壽豐鄉花蓮縣最後2場演出。

這次花蓮縣最終2場演出由花蓮縣美琴之友協會及各界熱心人士贊助演出經費，副總統蕭美琴也到現場，她表示，非常高興有機會，一起見證巡迴全台灣「紙風車368鄉鎮市區的兒童藝術工程」花蓮縣第2輪的最後1場。

蕭副總統表示，謝謝紙風車不管是大鄉鎮、小鄉鎮，每1個角落，他們都來演出，帶給所有孩子們歡樂。

蕭副總統說，劇中唐吉軻德的精神就是不管碰到什麼樣的困難，只要努力，只要勇敢願意去嘗試與認真付出，「我知道花蓮縣最近在地震之後，大家特別辛苦，希望透過紙風車，帶給花蓮更多的溫暖跟歡笑」。

紙風車文教基金會發布新聞稿表示，花蓮縣自2014年6月富里鄉開始，到今天完成壽豐鄉演出，共歷時10年走完全縣13鄉鎮市。

紙風車文教基金會執行長張敏宜表示：「從第1輪的319到第2輪的368，這個兒童藝術工程走了18年，經歷過酷暑寒冬，面對過豪大雨與颱風，如今再遇地震，面臨困難，紙風車即使放緩速度，卻不會停下腳步。」

目前苗栗縣南庄鄉及銅鑼鄉、新北市石門區及烏來區、高雄市梓官區及永安區，以及金門縣烏坵鄉等7鄉鎮市區，預計於今年10月全部完成，同時也是第3輪藝術工程再開始。

地震 紙風車 花蓮

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