震後宜蘭南方澳遊客少、漁獲豐收 台北攬客辦促銷試吃

宜蘭蘇澳鎮南方澳漁港是全台三大漁港之一，花蓮地震後，影響遊客到訪意願，又適逢黑鮪魚、黃鰭鮪及鬼頭刀大豐收，蘇澳區漁會為了幫漁民促銷，今天前往台北希望廣場舉辦「鮪娓道來」品嘗會，縣長林姿妙帶頭邀民眾試吃，下周日在希望廣場還有一場免費品嘗。

南方澳漁港屬於傳統捕撈作業的漁港，多元捕撈方式帶來多樣性的漁獲種類，除了鯖、鰺漁業、紅珊瑚產業已經是全台第一外，黑鮪魚、黃鰭鮪、鬼頭刀等漁獲也是全國主要生產地。

縣長林姿妙表示，南方澳漁港因鄰近漁場，漁船捕獲黑鮪魚後立即趕回拍賣，維持漁獲鮮度與品質，因此吸引來自全國各地商家趕來競標南方澳第一鮪，拍賣價格屢創新高。

縣府特別感謝三多屋食品有限公司參與南方澳第一鮪拍賣競標勇奪四連冠，標下的單價及總金額都突破全國紀錄。今年因應配額上限，中央提早宣布6月12日禁捕黑鮪魚，屏東東港漁民在最後底線前爆量捕抓，宜蘭南方澳也有這種現象，但情況不嚴重。

地震後，由於蘇澳鎮鄰近花蓮縣，影響旅遊意願，港區遊客冷清，最近除了黑鮪魚、黃鰭鮪及鬼頭刀都大豐收，蘇澳區漁會為了讓都會區消費者了解鮮美肉質，今天與下周日在台北希望廣場舉辦2場「南方澳鮪娓道來」免費品嘗。

今邀請宜蘭在地的豬露食事義式餐廳，把黑鮪魚肉及鬼頭刀加入創意料理，現場也有「切割秀」介紹魚體各部位，教導國人如何選擇適合自已食用的材料，同時也提供香煎鮪魚魚排、愛馬仕鮪魚沙拉、酥炸鬼頭刀魚柳、鬼頭刀魚丸湯免費品嘗。