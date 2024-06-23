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NET律師批基隆淪「警察國家」 東岸商場曾是228發生地

中央社／ 基隆23日電

主富公司（NET）委任律師陳義文說，東岸商場曾是228事件發生地，數十年後竟又發生「警察國家」破壞權力分立情形，市長謝國樑應道歉。市府表示，不受外界影響，專心拚市政。

公民團體「山海公民拆樑行動」發起罷免謝國樑，今天下午在基隆市光一路、華三街口舉辦「法治社會與程序正義」活動，邀請陳義文、律師李菁琪及資深媒體人邱明玉等人到場宣講，「雞排妹」鄭家純也到場坐在台下聆聽。

陳義文向中央社記者表示，監察院及基隆地方法院在1月26日都發函要求基隆市政府應先釐清東岸商場產權爭議，但謝國樑非但不願意停下，反而在2月1日凌晨指揮員警破門進入東岸商場。

他指出，基隆市府2月1日凌晨破門當下，根本還沒有取得東岸商場的地上物產權，代表謝國樑是在完全沒有權力狀況下，任意動用行政權指揮警察破門。

陳義文表示，東岸商場曾是228事件慘案發生地，數十年後，竟又發生「警察國家」破壞權力分立情形，謝國樑應向全體市民道歉，也因為謝國樑種種出格行為，讓市民覺得無法忍受而發起罷免。

他指出，不只東岸商場，謝國樑甚至將其他最值錢的停車場等都要BOT（興建營運轉移），BOT就算了，謝國樑任期4年就要決定下一代市民未來的20年、30年，所有利益分配就在謝國樑這任底定，如果發生錯誤，謝國樑可以拍拍屁股下台，所有的後果卻要由市民買單。

拆樑行動發言人李晏蓉表示，統計至昨天為止，共收到約2萬7000份連署書，目前持續有「小蜜蜂」志工在各處收件，最晚7月5日將連署書造冊後，送交基隆市選舉委員會審核。

李晏蓉說，預計29日下午在同一地點舉辦宣講活動，主題定調為城市發展願景，目前正在邀請講者與大家分享想法。

對此，基隆市政府發言人呂謦煒指出，市府努力推動行人友善、寧靜街坊、騎樓整平、室內兒童樂園等各項政策有成，會持續展現政策亮點，不受外界影響，專心拚市政。

法界人士解釋，「警察國家」為政治學及社會學術語，描述一種政府自稱為人民的監護者及擁有法定權力，在「缺乏法律程序」前提下以行政力量控制人民及違反人民意願，指導人民如何生活的社會。

基隆 謝國樑 警察

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