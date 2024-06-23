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宜蘭高鐵特區面積朝400公頃擴大畫設 促進會盼資訊公開

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
中央有意朝向400公頃擴大劃設宜蘭高鐵特定區。本報資料照片
中央有意朝向400公頃擴大劃設宜蘭高鐵特定區。本報資料照片

宜蘭縣雙鐵共構區居民權益促進會今天舉辦成立大會，促進會居民擔心高鐵延伸宜蘭建設尚在環評階段，會不會有變數？站址特定區面積要劃設多大？事關地主權益，資訊不公開，他們不清楚。與會立委陳俊宇表示，宜蘭高鐵二階環評初步應無問題，中央目前有意朝向400公頃專區面積擴大劃設。

「雙鐵」共構指的是高鐵與台鐵共站，該進會表示，地方爭取高鐵延伸到宜蘭歷經一波三折，最終選擇的站址位於縣政中心以南350公尺，高鐵特定區居民一則以喜、一則以憂，喜的是宜蘭人可望有便捷高鐵交通，納入台灣1日生活圈；憂的是資訊未盡透過公開，特定區居民擔心被拆遷住房及徵收價格不合理，所以他們成立促進會，做為與中央溝通對話的平台。

「宜蘭縣雙鐵共構區居民權益促進會」由簡國隆擔任理事長，今天包括縣府工策會總幹事陳志信、議長張勝德、市長陳美玲及縣議員都出席大會。陳志信表示，爭取高鐵到宜蘭是縣長林姿妙首任參選縣長主要政見，當時還被對手陣營笑稱，爭取規劃到外太空都可以，如今該政策推動中，代表政策對、方向對。

與會者希望宜蘭高鐵趕快明確定案，不要讓特定區居民惶恐不安，促進會也提出3訴求，政府徵收高鐵用地時，應減少拆遷民房，合理徵收補償；執行過程中應與促進會溝通對話，公開透明相關資訊；促進會願成為政府與被徵收戶之間的對話橋梁，共創雙贏。

立委陳俊宇表示，原本通過的高鐵延伸宜蘭可行性評估報告面積190公頃，交通部接獲民眾陳情，且西部高鐵特區面積大多400公頃，中央正有意朝向400公頃劃設特定區，這在細部會議中調整擴大即可；全案進入二階環評，通過「初步應該沒有問題」，盼明年3、4月間進入另一新階段。

居民關心權益，出席「宜蘭縣雙鐵共構區居民權益促進會」成立大會。記者戴永華／攝影
居民關心權益，出席「宜蘭縣雙鐵共構區居民權益促進會」成立大會。記者戴永華／攝影
「宜蘭縣雙鐵共構區居民權益促進會」今天揭牌，議長張勝德與市長陳美玲等地方人士都到場支持。記者戴永華／攝影
「宜蘭縣雙鐵共構區居民權益促進會」今天揭牌，議長張勝德與市長陳美玲等地方人士都到場支持。記者戴永華／攝影
中央有意朝向400公頃擴大劃設宜蘭高鐵特定區，盼明年通過二階環評，進入另一新階段。本報資料照片
中央有意朝向400公頃擴大劃設宜蘭高鐵特定區，盼明年通過二階環評，進入另一新階段。本報資料照片
「宜蘭縣雙鐵共構區居民權益促進會」今天揭牌，議長張勝德與市長陳美玲等地方人士都到場支持。記者戴永華／攝影
「宜蘭縣雙鐵共構區居民權益促進會」今天揭牌，議長張勝德與市長陳美玲等地方人士都到場支持。記者戴永華／攝影

溝通 環評 高鐵延伸宜蘭

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