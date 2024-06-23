人物開箱／民族里長張東耀 協助花蓮地震危樓拆除

花蓮市民族里長張東耀今年36歲，用心服務地方深獲好評，403花蓮地震造成里內天王星大樓傾斜拆除，因住戶飼養的貓倖存在大樓內，張東耀為此奔走，更頂住輿論壓力，順利救出受困貓咪。

張東耀母親陳瑞萍連任民族里四屆里長，2014年接棒，他27歲就高票當選里長，他當全職里長，有熱忱的心，認真服務里民，因服務得太好，就連隔壁里民遇到水溝不通、停電等問題也找他，張仍用心解決里民困境。

不過，在張東耀念大學時，得知母親罹癌，儘管有治療控制，但他當上里長後，母親突然癌症復發，他祈福與吃素1個月，後來母親病況好轉，便決定從花蓮背著神像徒步，走到嘉義奉天宮還願與祈福。張東耀說，當時腳上長水泡，仍堅持不搭車，感謝上蒼救了媽媽一命。

這次403地震傾斜的天王星大樓就在民族里內，張東耀幾乎每天清晨5點多就出門忙碌，回到家凌晨3、4點，人不僅曬黑，更是瘦了一大圈。他坦言，家人擔心自己撐不住，好在曾是體育系畢業，身體還很勇健。

因康老師進入天王星大樓救貓而罹難，讓救援受困貓咪成為焦點。張東耀說，有愛貓人士批評拆除現場不讓人進去救貓，竟號召網路上一人一通打爆縣府電話，但大家要尊重現場指揮官，要是放人進到大樓救貓而發生危險，「請問誰要負責？」

此事在網路上掀起先拆房還是先救貓的論戰，有些不理性的網友批評張東耀不重視生命，讓他承擔很多罵名與壓力，不過他不在意，也順利救出貓。

地震發生後，張東耀在里辦公處擺放桌椅、點心，有時還有便當，讓災民溫飽；隨著外界愛心捐贈物資進駐，現場還有衣服、電扇與尿布奶粉等，只要災民拿著證明，就可以免費拿取，更訂6600多個哨子，要發送給里民，若不幸受困可吹哨求救，盼把災害降到最低。