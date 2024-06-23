漏夜排隊惹民怨 基電動車改網路登記

基隆青年電動車2.0方案因不用公益、汰舊申請爆量，各區公所改限量，民眾漏夜大排長龍引民怨，市府昨宣布，2.0方案預計原申請到6月28日截止，為優化申請流程，避免民眾漏夜排隊，規畫明起暫停各區公所現場收件，並將該周原方案申請額度，順延至7月1日至7月5日開放民眾透過網路表單登記。

市府說，7月1日上午9點開放申請至7月5日下午5點30分系統關閉，每日七區公所網路總申請數為150件（安樂區30件，其餘各區20件），若超過申請數，將於7月5日後採網路抽籤方式篩選出申請民眾，民眾下周起無需至區公所臨櫃登記。

市府發言人呂謦煒表示，申請方式將由區公所實體遞件申請改由線上登記，待7月第1周登記時間截止後，若整體申請量大於可發放額度，市府將安排電腦抽籤，在律師的見證下，由系統抽出中選人，並通知其完成後續申請。

呂謦煒說，市府將「汰舊燃油機車」恢復為申請必要條件，以有效控管機車數量，鼓勵公益與20到45歲的申請者年齡對象等條件將保持不變，細節尚在研議中，市府也會將本次申請狀況列入新方案申請辦法參考。

前市長、民進黨秘書長林右昌昨表示，電動機車方案如今與當初要做公益、汰舊的初衷完全不一樣，最近更出現要徹夜排隊，非常荒謬，該方案預算27億可讓市民免費搭公車14年，呼籲市長謝國樑懸崖勒馬。

呂謦煒回應，該政策是響應中央2050淨零碳排規畫，基市財政健全，上任後已還債9億，建設不會延宕，敬請放心。