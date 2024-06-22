基隆七堵鐵道時光故事展登場復刻百年記憶 微縮模型搶拍
基隆設市百年系列活動啟動，文化局今天在七堵鐵道紀念公園舉辦「七堵鐵道時光故事展」特展開幕，展期至12月22日止，復刻七堵鐵道百年記憶，假日有市集、導覽及手作工作坊等活動，微縮模型藝術家徐志綱作品吸引民眾搶拍。
今天由市長謝國樑、文化局長江亭玫、議長童子瑋、副議長楊秀玉等剪綵啟動。基隆市鳥黑鳶形象打造而成的全新IP「鷹站長」，邀請民眾探索七堵之美。
文化局說，這次特邀微縮模型藝術家徐志綱參與，為期半年的展覽，雙月就會更新特展主題，有室內展區與戶外展區，每周末規畫假日市集、不定期街頭藝人表演活動、專人導覽及手作體驗等周邊活動，還有限量版復刻紀念車票與展覽限定帆布袋免費送。
謝國樑表示，今年是基隆設市百年，接下來會有更多百年系列活動，傳承及記錄這座城市的榮光，在這片土地上，每一個故事都值得被傳承，每一段歷史都值得被紀念。
七堵區市內兒童樂園近日已成立，可銜接七堵鐵道公園時光故事展，形成親子觀光廊帶，帶動地方發展。7月暑假將至，七堵慶濟宮在國曆7月7日將舉辦媽祖孔明文化祭，以及地方邀請企業認養創作3D彩繪隱藏版拍照打卡景點，都將陸續亮相。詳細活動內容，可上基隆市文化局官網活動專區查詢(https://www.klccab.gov.tw/ )。https://www.klccab.gov.tw/
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