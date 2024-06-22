卓榮泰視察花蓮弱層補強建物 盼再訪看到安心大樓

403震後2個多月，逾200件建物受損，陸續重建、修繕中，行政院長卓榮泰今天前往弱層補強建物現代生活大樓視察，他向受災戶喊話，希望下次再來可看到「現代生活安心大樓」。

403強震花蓮縣政府統計，境內危險建物鑑定共205件（紅黃單182件，雜項23件），已拆除38件（強制17件、自行拆除21件），包含自行修繕、弱層補強、都市更新等重建陸續進行。

內政部在行政院東部聯合服務中心設置重建辦公室，提供耐震補強、重建補助及住宅補貼等第一線整合服務，花蓮縣建築師公會於每週一、三、五上午在場提供重建諮詢服務。

卓榮泰下午前往重建辦公室及黃單建物現代生活大樓視察。重建辦公室簡報指出，至今已輔導42棟建築物獲得弱層補強補助；倒塌拆除的天王星大樓已申請籌組都市更新會，朝自主都更方式推動。

國家地震工程研究中心主任歐昱辰說明現代生活大樓受損狀況，損壞集中在1樓、RC牆及磚牆剪力破壞、梁柱輕損。

歐昱辰指出，現代生活大樓已於5月13日獲核定弱層補強補強1幢3棟，擬採弱層補強B方案，排除弱層現象，耐震力提升達到防止倒塌，補強後整體結構耐震力至少達耐震規範標準8成以上。

歐昱辰指出，預計補強工法為外加鋼構架、斜撐及局部RC牆面，目前已進入設計單位設計階段。

現代生活大樓主委李旭寧致詞表示，大樓同時採取弱層補強及都市更新整建拉皮，2項目都有中央編列經費，過程遇到簽約問題，有國土署提供契約範本、國震中心協助審核結構技師的設計、花蓮縣府則成立通訊群組讓各大樓主委問好問滿，感謝各界協助。

李旭寧指出，2項工程初估修繕經費約9000多萬，由中央及地方經費補助、大樓管理基金補貼，已大幅減輕住戶負擔，但2項工程來自不同經費、工程，希望能協助整併後一次發包，也邀請院長及長官們未來修繕完工後再次到訪，接受住戶們的感謝。

卓榮泰致詞向住民喊話，「國家就是你的家、永遠跟你們站在一起」，只要重建過程遇到困難，都可以到重建辦公室詢問，一起商量跟解決。

對於主委所提到的兩案合併，卓榮泰回應，原則上可行，要請主委跟住戶協調好，也感謝工程人員這段時間的辛苦，希望未來再訪可以看到「現代生活安心大廈」，比過去增加「安心」。