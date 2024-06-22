快訊

陸不以武力使台屈服恐還有這招 華府智庫：藉「他們」之手隔離台灣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

罷免謝國樑連署達80％！逾2.5萬份「只差5000多份」 明NET委任律師催票

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
罷免謝國樑逾2萬5千份只差5千多，志工今天到民進黨場子連署，明天同地點有「公民開講」造勢。記者游明煌／攝影
罷免謝國樑逾2萬5千份只差5千多，志工今天到民進黨場子連署，明天同地點有「公民開講」造勢。記者游明煌／攝影

罷免基隆市長謝國樑第二階段連署，預計6月30日截止，今天進入倒數第九天，志工表示，目前連署書已達80％目標，約2萬5000份，明天下午在光一路橋下舉辦「公民開講」造勢，對達成第二階段門連署3萬0792份門檻，志工都表示有信心，目前只剩5千多份。

民進黨「反濫權、護民主」今天在光一路、華三路口橋下宣講活動，現場擠滿人潮，秘書長林右昌到場，人氣很旺，新北市、基隆議員連番上台助講，氣氛熱烈。

罷免謝國樑志工到現場發傳單並爭取連署，現場雖多是綠營民代及支持者，但有人在現場就簽連署書，有人表示會帶回家再填，今天也有不少進帳。

志工說，統計到昨天，連署已達80％目標，約2萬5000份，預計6月底暫停連署，青鳥行動及立法院爭議後，連署人數增加不少，呈穩定成長。

明天周日山海公民拆樑行動下午2到4時，在光一路橋下舉辦「公民開講」造勢活動，來賓有NET委任律師陳義文、律師李菁琪及媒體人邱明玉助講。下周29日還有最後催票大型造勢活動，地點還待確認。

山海公民拆樑行動表示，他們是一場由地方公民發起的罷免運動，究竟罷免是否有其正當性？市政府在執法上又是否有任何程序爭議引發民怨？將在明天這場公民開講，透過法界專家來一起討論、分析。歡迎大家一起來了解東岸商場的爭議始末、人民行使罷免權的合理依據、以及行政單位執法的正確程序。

基隆 罷免 謝國樑 連署書

延伸閱讀

林右昌批謝國樑電動車「青菜送」籲懸崖勒馬 市府：響應淨零碳排

基隆電動車申請排長龍惹怨！謝國樑道歉 議長籲通盤檢討

北北基有共識！基捷全線站體升級配廁所 基隆5站再增4.5億

基隆拆樑跟進4年前罷韓「洗地」招術 基市府回應了

相關新聞

基隆電動車搶名額漏夜排隊惹怨 暫停現場辦理、7月網路收件

基隆青年電動車2.0方案因不用公益、汰舊申請爆量，各區公所改限量，民眾漏夜大排長龍引民怨，市長謝國樑昨致歉。市政府今天宣...

罷免謝國樑連署達80％！逾2.5萬份「只差5000多份」 明NET委任律師催票

罷免基隆市長謝國樑第二階段連署，預計6月30日截止，今天進入倒數第九天，志工表示，目前連署書已達80％目標，約2萬500...

太魯閣公園拚年底局部開放 砂卡礑、燕子口重建估需7年

每年數百萬人次入園的太魯閣國家公園在403地震受創嚴重，目前仍在封園，預計採分期、分區復原開放，受災最輕微的布洛灣、九曲...

高山高麗菜引水危險 宜蘭大同鄉盼建蓄水池共同取水

宜蘭縣大同鄉是台灣高山高麗菜的重要產地，近日受到地震影響，山區道路常有坍方、落石，農民取水不易，甚至曾因此受傷，夏季來臨...

林右昌批謝國樑電動車「青菜送」籲懸崖勒馬 市府：響應淨零碳排

民進黨秘書長林右昌今天上午在基隆參加民進黨「反濫權、護民主」宣講活動，針對罷免基隆市長謝國樑行動，林右昌說，這是民間自主...

台東熱氣球嘉年華違停問題祭科技執法？ 縣府：立牌嚇阻

台東「2024台灣國際熱氣球嘉年華」下個月登場，每年破百萬觀光人潮，也讓活動周遭停車一位難求，衍生違停亂象，為改善違停，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。