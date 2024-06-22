罷免謝國樑連署達80％！逾2.5萬份「只差5000多份」 明NET委任律師催票

罷免基隆市長謝國樑第二階段連署，預計6月30日截止，今天進入倒數第九天，志工表示，目前連署書已達80％目標，約2萬5000份，明天下午在光一路橋下舉辦「公民開講」造勢，對達成第二階段門連署3萬0792份門檻，志工都表示有信心，目前只剩5千多份。

民進黨「反濫權、護民主」今天在光一路、華三路口橋下宣講活動，現場擠滿人潮，秘書長林右昌到場，人氣很旺，新北市、基隆議員連番上台助講，氣氛熱烈。

罷免謝國樑志工到現場發傳單並爭取連署，現場雖多是綠營民代及支持者，但有人在現場就簽連署書，有人表示會帶回家再填，今天也有不少進帳。

志工說，統計到昨天，連署已達80％目標，約2萬5000份，預計6月底暫停連署，青鳥行動及立法院爭議後，連署人數增加不少，呈穩定成長。

明天周日山海公民拆樑行動下午2到4時，在光一路橋下舉辦「公民開講」造勢活動，來賓有NET委任律師陳義文、律師李菁琪及媒體人邱明玉助講。下周29日還有最後催票大型造勢活動，地點還待確認。

山海公民拆樑行動表示，他們是一場由地方公民發起的罷免運動，究竟罷免是否有其正當性？市政府在執法上又是否有任何程序爭議引發民怨？將在明天這場公民開講，透過法界專家來一起討論、分析。歡迎大家一起來了解東岸商場的爭議始末、人民行使罷免權的合理依據、以及行政單位執法的正確程序。