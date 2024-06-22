戰後經典建築展台東展出 呂阿玉作品融合地方特色

「臺灣戰後經典手繪施工圖建築展」即日起在台東高工開展，也安排展出非典型建築家呂阿玉的作品，在設計、材料融合了台東地方特色，向一生在地方耕耘的建築者致敬。

這次巡迴展除了持續關注台灣資深前輩建築師的作品外，特別增加3套台東戰後建築的施工圖，公東高工教室大樓及圖書館、天主教白冷外方傅教會、台東女中禮堂。此外，還額外策劃了呂阿玉建築特展，向一生在地方耕耘的建築工作者致敬。

呂阿玉民國18年生，本身並無建築師執照，因此作品必須由合格建築師蓋章，是非典型的建築師。作品具有層次美感，還兼具防風、防塵、遮陽、遮雨效用，強烈地域性，台東工策會大樓、縣農會超市、鹿野農會、舊縣議會、安慶街與和平街口及光明街店鋪住宅都是他的作品。

最具代表作品是「舊稅捐處」（已拆除），除了以空心花磚構成的洞洞牆外，又利用垂直、水平板交錯，達到遮陽、遮雨，柔和光線的功用，在設計上、材料上融合了台東地方特色。

「臺灣戰後經典手繪施工圖建築展暨呂阿玉建築特展」今天起在公東高工聖堂展出，展期至8月17日。