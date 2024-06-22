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公車站牌有簡體字是中國化？ 日本旅遊達人J教授：日韓都這樣

聚傳媒／ 聚傳媒特約記者賴御文報導
花蓮縣智慧公車站牌及候車亭，電子螢幕呈現車班、票價、路線圖資訊等。圖／聯合報系資料照片
花蓮縣智慧公車站牌及候車亭，電子螢幕呈現車班、票價、路線圖資訊等。圖／聯合報系資料照片

民進黨民代批評花蓮公車站牌居然有簡體字，擔心中國化。花蓮縣府表示，站牌為繁體中文、日、英、韓、簡中5種語言輪播，因花蓮為觀光城市常有各國旅客，希望國際遊客看懂。在大學服務的日本旅遊達人J教授指出，日本、韓國很多重要景點都有簡體字，難道日本跟韓國也中國化？

這名不願意具名的J教授指出，日本大城市的車站路標也都有簡體中文字，至於繁體字因為跟漢字一樣，就沒有另外標示了。J教授說，不只日本，南韓的各大城市也是如此，難不成綠營民代也覺得這是日本、南韓都被中共統戰嗎？

對於使用日文及英文以外的文字說明，有日本網友認為車站或其他公共場所的標示只要寫日文和英文就好了，因為英文就是世界上多數國家認同的第一外語；但是很多日本網友則反駁這是對觀光客的體貼，並且貼出照片顯示其他國家也寫著日文的標示。最後日本在許多標示還是繼續維持使用簡體中文等文字。

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