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高山高麗菜引水危險　宜蘭大同鄉盼建蓄水池共同取水

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
宜蘭大同鄉是高山高麗菜最重要的產地，種植面積1200公頃，年產量可達8萬噸以上。本報資料照
宜蘭大同鄉是高山高麗菜最重要的產地，種植面積1200公頃，年產量可達8萬噸以上。本報資料照

宜蘭縣大同鄉是台灣高山高麗菜的重要產地，近日受到地震影響，山區道路常有坍方、落石農民取水不易，甚至曾因此受傷，夏季來臨後容易缺水，情況會更加艱困，地方盼興建大型蓄水池與供水系統；縣府表示，已啟動相關計畫，本周到場會勘，預計明年完成規畫。

大同鄉四季村、南山村（四南地區）是全國最大的高冷蔬菜產地，種植面積超過1000公頃，分布在海拔800到1200公尺的山區，以高麗菜、大白菜為大宗，每年5月到11月是盛產期，以高麗菜而言，年產量可以達到8萬噸以上。

縣議員沈志弘表示，高麗菜農取水是重大問題，目前水源來自高山泉水，農民必須自行到深山尋找水源，再花錢裝水管、流籠引水到高麗菜田中；山區道路風險高，過去發生過數起農民接水時摔落山崖，或被落石砸到的事故，水管有時也會被落石砸壞。

沈志弘說，最近地震頻繁，造成部分山區道路坍塌，農民取水更加不易，加上夏天容易缺水，需要到更深的山區接水，地方希望能建1個較大的蓄水池，在四季村的農業保留地，讓農民就近取水。預計用地大多是林業保育署所有，本周已和林保署、縣府農業處會勘。

農業處表示，今年提出計畫，找到水源頭後，用重力排的方式接到較靠近農地的共用蓄水池，再由居民成立管理委員會管理使用；目前還在初步階段，完成期初報告後將向部落居民報告，盼更多人加入。計畫耗資將以千萬計，預計明年完成規畫後開始具體設計，期間也會繼續和地方、中央與相關單位溝通。

大同鄉南山、四季部落種植高山高麗菜，農民取水需到深山接水，多有風險，地方盼望興建大型蓄水池，縣府表示已開始初步規畫，預計明年規畫完畢進入具體設計階段。本報資料照
大同鄉南山、四季部落種植高山高麗菜，農民取水需到深山接水，多有風險，地方盼望興建大型蓄水池，縣府表示已開始初步規畫，預計明年規畫完畢進入具體設計階段。本報資料照

落石 農民 高麗菜

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