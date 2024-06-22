基隆電動車搶名額漏夜排隊惹怨 暫停現場辦理、7月網路收件

基隆青年電動車2.0方案因不用公益、汰舊申請爆量，各區公所改限量，民眾漏夜大排長龍引民怨，市長謝國樑昨致歉。市政府今天宣布，電動機車下周暫停現場收件，7月第一周開放網路收件，民眾不用臨櫃辦理登記。

2.0方案預計原申請到6月28日截止，為優化申請流程，避免民眾漏夜排隊等情事，環保局規畫自6月24日起，暫停各區公所現場收件，並將該周原方案申請額度，順延至7月1日至7月5日開放民眾透過網路表單登記。

市府說，7月1日上午9點開放申請至7月5日下午5點30分系統關閉，每日七區公所網路總申請數為150件（安樂區30件，其餘各區20件），若超過申請數將於7月5日後採網路抽籤方式篩選出申請民眾，民眾自下周起無需至區公所臨櫃辦理登記。

基隆市政府發言人呂謦煒表示，申請方式將由區公所實體遞件申請改由線上登記，待7月第1周登記時間截止後，若整體申請量大於可發放額度，市府將安排電腦抽籤，在律師的見證下，由系統抽出中選人，並通知其完成後續申請。

呂謦煒說，為回應議會建議，市府將再推出新方案，將「汰舊燃油機車」恢復為申請必要條件，以有效控管機車數量，鼓勵公益與20到45歲的申請者年齡對象等條件將保持不變，細節尚在研議中，市府也會將本次申請狀況列入新方案申請辦法參考。

基隆市政府請欲申請電動機車但沒有老舊機車可進行汰舊的民眾把握7月第一周的時間，盡早上網申辦，相關網路登記路徑與做法將於下周公布。