林右昌批謝國樑電動車「青菜送」籲懸崖勒馬 市府：響應淨零碳排

民進黨秘書長林右昌今天上午在基隆參加民進黨「反濫權、護民主」宣講活動，針對罷免基隆市長謝國樑行動，林右昌說，這是民間自主發起的行動。但林佑昌仍火力全開，批現在電動車「青菜送」，27億可讓基隆市民免費搭公車14年，呼籲謝市長懸崖勒馬，還說「選對市長很重要，選不對人市政就是倒退。」

基隆市政府發言人呂謦煒回應表示，電動機車政策是響應中央2050淨零碳排規畫，相關預算經過議會審議，將遵照議會決議辦理，並持續優化申請模式與方案內容；此外，基隆市財政健全，上任後已還債9億，建設不會延宕，敬請放心。

林右昌說，罷免謝國樑是民間自主發起的行動，謝市長在很多的市政上，民眾有非常多的意見，先不論現在發電動車行為是否合法，他當時在選舉時就質疑，每次選舉時大家就可以比發機車，他可以發一輛，另外的候選可以發2輛，可以發電動機車，那電動汽車可不可以發。

林右昌表示，很多民眾質疑謝市長發電動車是否是賄選？因為跟當時謝市長說的要做公益、汰舊完全是不一樣的內容，最近更出現要徹夜排隊，還有出代排的產業，非常的荒謬。

「身為一個基隆市民，我非常的痛心，希望市長以市政為重，懸崖勒馬，27億可以讓基隆市民14年搭公車免費。」林右昌說基隆的光榮感最近一年多大幅消退，希望謝市長不要硬推一些市民有疑慮的政策。

「選對市長很重要，選不對人市政就是倒退。」林右昌說，以前大家肯定他，找回光榮感，以前他一分錢當三分用，但是現在不同了，27億可以讓基隆更加的進步，基隆各區都還有很多重要建設要做，但現在「青菜送」，他任內減債超過60億，沒想到現在這樣亂花。