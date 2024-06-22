快訊

影╱俄軍首次對烏克蘭使用FAB-3000滑翔重磅炸彈 爆炸瞬間灰飛煙滅

有住戶丟「整包大便」到廚餘桶！管委會開嗆：彩色列印公告犯人長相

大神真的愛！木村拓哉突發IG限動 竟是「金賞獎NO.1」佳德鳳梨酥

聽新聞
test
0:00 / 0:00

林右昌批謝國樑電動車「青菜送」籲懸崖勒馬 市府：響應淨零碳排

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
針對罷免基隆市長謝國樑行動，民進黨秘書長林右昌（中）說，這是民間自主發起的行動，但他火力全開，批現在電動車「青菜送」，27億可讓基隆市民免費搭公車14年，呼籲謝市長懸崖勒馬。記者游明煌／攝影
針對罷免基隆市長謝國樑行動，民進黨秘書長林右昌（中）說，這是民間自主發起的行動，但他火力全開，批現在電動車「青菜送」，27億可讓基隆市民免費搭公車14年，呼籲謝市長懸崖勒馬。記者游明煌／攝影

民進黨秘書長林右昌今天上午在基隆參加民進黨「反濫權、護民主」宣講活動，針對罷免基隆市長謝國樑行動，林右昌說，這是民間自主發起的行動。但林佑昌仍火力全開，批現在電動車「青菜送」，27億可讓基隆市民免費搭公車14年，呼籲謝市長懸崖勒馬，還說「選對市長很重要，選不對人市政就是倒退。」

基隆市政府發言人呂謦煒回應表示，電動機車政策是響應中央2050淨零碳排規畫，相關預算經過議會審議，將遵照議會決議辦理，並持續優化申請模式與方案內容；此外，基隆市財政健全，上任後已還債9億，建設不會延宕，敬請放心。

林右昌說，罷免謝國樑是民間自主發起的行動，謝市長在很多的市政上，民眾有非常多的意見，先不論現在發電動車行為是否合法，他當時在選舉時就質疑，每次選舉時大家就可以比發機車，他可以發一輛，另外的候選可以發2輛，可以發電動機車，那電動汽車可不可以發。

林右昌表示，很多民眾質疑謝市長發電動車是否是賄選？因為跟當時謝市長說的要做公益、汰舊完全是不一樣的內容，最近更出現要徹夜排隊，還有出代排的產業，非常的荒謬。

「身為一個基隆市民，我非常的痛心，希望市長以市政為重，懸崖勒馬，27億可以讓基隆市民14年搭公車免費。」林右昌說基隆的光榮感最近一年多大幅消退，希望謝市長不要硬推一些市民有疑慮的政策。

「選對市長很重要，選不對人市政就是倒退。」林右昌說，以前大家肯定他，找回光榮感，以前他一分錢當三分用，但是現在不同了，27億可以讓基隆更加的進步，基隆各區都還有很多重要建設要做，但現在「青菜送」，他任內減債超過60億，沒想到現在這樣亂花。

基隆 林右昌 謝國樑 電動機車

延伸閱讀

批國台辦荒謬 林右昌：2300萬人選自己總統都台獨分子

基隆電動車申請排長龍惹怨！謝國樑道歉 議長籲通盤檢討

覆議不過提釋憲 林右昌：全台宣講不會停

新北市長民調曝：國民黨李四川最強 綠營僅鄭文燦能險勝

相關新聞

林右昌批謝國樑電動車「青菜送」籲懸崖勒馬 市府：響應淨零碳排

民進黨秘書長林右昌今天上午在基隆參加民進黨「反濫權、護民主」宣講活動，針對罷免基隆市長謝國樑行動，林右昌說，這是民間自主...

基隆電動車搶名額漏夜排隊惹怨 暫停現場辦理、7月網路收件

基隆青年電動車2.0方案因不用公益、汰舊申請爆量，各區公所改限量，民眾漏夜大排長龍引民怨，市長謝國樑昨致歉。市政府今天宣...

太魯閣公園拚年底局部開放 砂卡礑、燕子口重建估需7年

每年數百萬人次入園的太魯閣國家公園在403地震受創嚴重，目前仍在封園，預計採分期、分區復原開放，受災最輕微的布洛灣、九曲...

台東熱氣球嘉年華違停問題祭科技執法？ 縣府：立牌嚇阻

台東「2024台灣國際熱氣球嘉年華」下個月登場，每年破百萬觀光人潮，也讓活動周遭停車一位難求，衍生違停亂象，為改善違停，...

飆出愛心！台東大武拉力賽刺激又暖心

「RRC台灣武告讚拉力賽」今天一連兩天在台東大武鄉山豬窟道路舉行，安全駕駛推廣中心結合公所期望藉由拉力賽事、推動大武鄉觀...

「像被蓋一坨油麵」基隆田寮河路樹遭菟絲子入侵 民眾盼搶救

基隆市區仁一、信一路田寮河兩側行道樹，是市民主要運動、休閒場域，去年起有4棵榕樹、茄苳遭菟絲子寄生，整棵樹黃了一大片，由...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。