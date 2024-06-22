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太魯閣公園拚年底局部開放 砂卡礑、燕子口重建估需7年

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
太魯閣國家公園砂卡礑步道是人氣景點，因地震嚴重崩坍，預估費時7年才能重新開放。記者王燕華／攝影
太魯閣國家公園砂卡礑步道是人氣景點，因地震嚴重崩坍，預估費時7年才能重新開放。記者王燕華／攝影

每年數百萬人次入園的太魯閣國家公園在403地震受創嚴重，目前仍在封園，預計採分期、分區復原開放，受災最輕微的布洛灣、九曲洞、天祥等遊憩區年底起局部開放，至於最嚴重的砂卡礑、燕子口，預估需要7年重建，到民國120年完成。

行政院長卓榮泰今天到太魯閣國家公園，視察太魯閣及台8線中橫公路復建進度。國家公園署長陳茂春表示，園區在安全的前提下，以分期分區復原開放為原則，受災較輕微、較大眾化的步道景點將優先整修開放。

其中，天祥、太魯閣、長春祠、布洛灣、九曲洞、蘇花等景點步道，都已委請廠商進行工程設計，下月底可望辦理工程發包，預計今年底局部開放，這些景點以明年底全面開放為目標。砂卡礑、燕子口受災嚴重，還需要依調查評估結果規畫重建方案，預計到民國120年完成，整體重建復原經費約需30億228萬元。

公路局長陳文瑞說，這次遇到太魯閣國家公園成立以來最大規模的7.2級地震，公路災損嚴重，行政院已匡列9億5800萬元復建。

他表示，台8線大禹嶺以東的東段多處落石，盤點13處優先搶災復建，以天祥至閣口最嚴重，短期辦理132.2公里慈恩、142.2公里新白楊、161.8公里迴頭彎、179.5公里白沙橋、182.7公里長春橋及183.6公里福德祠共6處路段邊坡保護工程，年底完成。

中期新建4處明隧道，包括172.2公里處九曲洞西口、173.5公里處九曲洞東口、174.8公里處錐麓、175.3公里處靳珩，總長576公尺，115年底前完成。

另將啟動辦理「整體性地質地貌變異分析評估」，彙整歷年影像、建模資料作災前災後比對，分析易致災潛勢路段，進一步規畫觀察避災、離災的長期改善方案。

卓榮泰聽取簡報後表示，中橫公路及太魯閣國家公園的復建，相關單位都提出時程，務必要按時程依序完成，早一天做好就給人民早一點保障，也代表政府做到該盡的責任。

行政院長卓榮泰（左2）今天到太魯閣國家公園視察並聽取簡報，要求依時程完成復建工程。記者王燕華／攝影
行政院長卓榮泰（左2）今天到太魯閣國家公園視察並聽取簡報，要求依時程完成復建工程。記者王燕華／攝影

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