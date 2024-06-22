台東熱氣球嘉年華違停問題祭科技執法？ 縣府：立牌嚇阻

台東「2024台灣國際熱氣球嘉年華」下個月登場，每年破百萬觀光人潮，也讓活動周遭停車一位難求，衍生違停亂象，為改善違停，周遭道路疑將實施「科技執法」取締，民眾反應兩極。縣府表示，只是立牌嚇阻，用意鼓勵民眾多搭大眾交通工具及利用停車場停車。

縣府交通及觀光發展處交通科長劉奇朋說，往年民眾只要違停，就會造成整個道路通行受阻，且難以聯繫車主，甚至易發生擦撞糾紛，因此，去年開始在主活動周遭沿線道路，立起「科技執法禁止路邊停車」牌示來嚇阻民眾違停，不會真正開罰，效果不錯，今年續設牌示。

「2024台灣國際熱氣球嘉年華」將於7月6日鹿野高台登場，為期45天至8月19日止，今年不僅各種可愛繽紛的造型熱氣球是一大亮點外，多達12場的「熱氣球光雕音樂會」也是歷年最多，更場場搭配高空無人機秀和煙火秀，預估將吸引百萬人次到場體驗追球。

不過，過去停車一位難求和違停的詬病問題，縣府和民間業者絞盡腦汁設法解決，民眾近來卻發現活動會場立起科技執法牌示，引發熱議。有人認為「實施科技執法，恐會大大降低前來台東觀光旅遊的意願」，另也有人支持表示「痛一次就會乖乖遵守交通規則了」。

警方表示，目前鹿野高台並未有裝設科技執法設備，不會錄影取締，但只要有違停事實被員警查獲，就會開單舉發，呼籲民眾務必遵守現場工作人員及員警指揮引導行駛，多搭大眾交通工具及利用停車場停車。

縣府表示，今年熱氣球停車持續由民間辦理，現場提供逾3000個停車空間，分別有現場付費、預約兩種停車場。預約場地有PA、PB、PC 計3個場地；現場付費停車場地有P1至P10共10處。