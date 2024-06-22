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飆出愛心！台東大武拉力賽刺激又暖心

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
「RRC台灣武告讚拉力賽」今天一連兩天在台東大武鄉山豬窟道路舉行，安全駕駛推廣中心結合公所期望藉由拉力賽事、推動大武鄉觀光跟在地產業，並推廣正確的安全駕駛觀念。記者尤聰光／攝影
「RRC台灣武告讚拉力賽」今天一連兩天在台東大武鄉山豬窟道路舉行，安全駕駛推廣中心結合公所期望藉由拉力賽事、推動大武鄉觀光跟在地產業，並推廣正確的安全駕駛觀念。記者尤聰光／攝影

「RRC台灣武告讚拉力賽」今天一連兩天在台東大武鄉山豬窟道路舉行，安全駕駛推廣中心結合公所期望藉由拉力賽事、推動大武鄉觀光跟在地產業，並推廣正確的安全駕駛觀念。而上月在關山站拉力賽事衝入稻田的廖老大（廖志賢），旗下車隊也參加大武站賽事，並捐贈6萬元做為公所急難救助金。

鄉長王景昌表示，這次共有來自全國25個車隊逾100輛專業賽車，同時200位賽車手以及數百位隨行友人與專業技師，都齊聚大武鄉，讓鄉內民宿飯店幾乎全數客滿，也為暑假前的旅食宿業淡季，注入一股強大消費力，有效帶動鄉內經濟，提升部落觀光發展，這是鄉親所樂見。

大武鄉山豬窟拉力賽，從2010年舉辦至今13個年頭，是車手口中的經典賽道，全長8.5公里，沿途數十個髮夾彎與長陡坡，非常考驗車輛性能和車手技術，就連有台灣賽車教父之稱廖老大車隊，也連續3年參賽，可見大武賽事相當吸引車隊及車手來挑戰，今年也不例外，車隊數歷年最多。

早上8點轟隆作響的引擎聲，為大武鄉帶來熱血沸騰的賽事氣氛，一輛輛馬力超過200匹的改裝賽車，甚至千萬超跑出現在觀眾眼前，輪胎摩擦地面的「吱吱聲」畫過整個山谷，視覺和聽覺瞬間挑起現場所有人的腎上腺素，歡呼和掌聲不斷，有觀眾驚呼：「甩尾、衝速，太刺激了！」

安全駕駛推廣中心表示，山豬窟賽事過去都是正跑方向規則，今年以反跑方向進行，藉此打破車手過去的路線記憶，讓賽事多了份考驗和可看性，對觀眾而言也多了新鮮感。同時在安全防護上，更為嚴謹，無論對車隊及車手要求，還是賽道沿線的道安點設置，都不容有差錯。

上個月在關山站拉力賽事衝入稻田的廖志賢，旗下車隊報名參加大武站賽事，並持續幫助偏鄉弱勢，拋磚引玉做公益，今年加碼捐款6萬元，協助大武鄉公所急難救助專戶，希望能幫助更多鄉親度過生活難關。

參賽的每輛車和車手的安全防護，都比照國際標準要求，保障車手安全。記者尤聰光／攝影
參賽的每輛車和車手的安全防護，都比照國際標準要求，保障車手安全。記者尤聰光／攝影
「RRC台灣武告讚拉力賽」共有來自全國25個車隊120輛專業賽車同場競速，車輛和車手人數是大武站歷年最多。記者尤聰光／攝影
「RRC台灣武告讚拉力賽」共有來自全國25個車隊120輛專業賽車同場競速，車輛和車手人數是大武站歷年最多。記者尤聰光／攝影

公益 廖老大 捐款 賽車手

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